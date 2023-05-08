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«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 01:15 مساء
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
كريس بات في نيويورك في 3 مايو 2023 (أ ف ب)
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تبوأ فيلم «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» من استوديوهات «مارفل» صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بتحقيقه عائدات لا تقل عن 114 مليون دولار في أول عطلة أسبوع يُعرض فيها، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز».

واعتبر المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» «ديفيد أ غروس» أن حجم الإيرادات هذا ممتاز بالنسبة إلى تتمة لأحد أفلام « مارفل» رغم كونه أدنى من العائدات التي حصدها فيلم آخر من «مارفل» هو «دكتورستراينج أند ذي مالتيفيرس أوف مادنس» في عطلة الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه (187 مليون دولار) حسب وكالة «فرانس برس».

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وتتمحور قصة الفيلم على مجموعة مرتزقة بين المجرات، ويؤدي الأدوار الرئيسية فيه كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين ديزل.

«غارديينز» ينتزع الصدارة
وانتزع «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» الصدارة من فيلم «The Super Mario Bros Movie» الذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 18.6 مليون دولار.

وحل ثالثا في الترتيب فيلم «إيفيل ديد رايز» من إنتاج «وورنر براذرز» محققا 5,7 ملايين دولار وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند بطولة الفيلم في دورَي شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت» الكوميدي الدرامي الذي يتناول مرحلة المراهَقَة ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، مع عائدات بلغت 3.4 ملايين دولار.

أما المركز الخامس في القائمة فكان من نصيب الكوميديا الرومانسية «لاف أغاين» من بطولة بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان، وبلغت عائداته 2.4 مليون دولار. وتشارك في هذا الفيلم النجمة الكندية سيلين ديون غناء وتمثيلا إذ تؤدي فيه شخصيتها الخاصة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6- «جون ويك: تشابتر 4» (2.4 ملايين دولار).
7- «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» (1.5 مليون دولار).
8- «إر» (1.4 مليون دولار).
9- «غي ريتشيز ذي كوفننت» (1.2 مليون دولار).
10- «سيسو» (مليون دولار).

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