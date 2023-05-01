  • Alwasat News
Atwasat

إضراب محتمل لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 02:19 مساء
إضراب محتمل لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين الأميركيين
اعضاء من نقابة الكتاب الأميركية يتظاهرون في لوس أنجليس 2007 (ا ف ب)
alwasat radio

يلوح في الأفق، اليوم الإثنين، إضراب لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين الأميركيين الذين يطالبون بزيادة أجورهم، نتيجة عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الفاعلين في القطاع بهوليوود ومع اقتراب انتهاء المهلة التي منحوها لهم.

وتجري الاستوديوهات والمنصات الرقمية البارزة في هوليوود بينها ديزني ونتفليكس، محادثات مع نقابة الكتاب الأميركية التي تهدد ببدء إضراب بعد منتصف الليل (7:00 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في حال لم يجر التوصل إلى أي اتفاق حسب وكالة «فرانس برس».

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
توقف بث البرامج و المسلسلات
ومن شأن خطوة كهذه أن توقف بث برامج ناجحة على غرار تلك التي تُعرض مساء، وتؤخر بصورة كبيرة بدء عرض مسلسلات تلفزيونية وأفلام من المقرر طرحها هذا العام.
ويعود آخر تحرك اجتماعي كبير في هوليوود إلى 2007-2008 حين نفذ كتاب السيناريو إضرابا أدى إلى شل المجال السمعي والبصري في الولايات المتحدة، فيما استمر لمئة يوم وتكبد القطاع بسببه خسائر بملياري دولار.
ويطالب كتاب السيناريو برفع أجورهم والحصول على حصة أكبر من الأرباح، بينما تؤكد شركات الإنتاج أنها مضطرة لخفض تكاليفها بسبب الأوضاع الاقتصادية.

«بريتي ييندي».. أول سوبرانو أفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني
ويقول كاتب تلفزيوني مقيم في لوس أنجليس لم يرغب في ذكر هويته، إن «الجميع في أجواء أن إضرابا سيبدأ»، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق «من شانه تحديد كيف ستدفع الشركات أجورنا» راهنا ومستقبلا.

صعوبات معيشية بسبب ركود الرواتب
ويؤكد كتاب السيناريو أنهم يواجهون صعوبات في العيش من مهنتهم، في ظل ركود رواتبهم أو حتى انخفاضها بسبب التضخم، في وقت تحقق فيه الشركات أرباحا وترفع رواتب المديرين التنفيذيين فيها.
ويشيرون إلى أنهم لم يكونوا سابقا بهذا العدد الكبير للعمل بالحد الأدنى للأجور الذي حددته النقابات، بينما تستأجر شبكات التلفزيون عددا أقل من الأشخاص لكتابة مسلسلات قصيرة.

مجال تنافسي جدا
تتمثل إحدى الخلافات الرئيسية في كيفية احتساب رواتب كتاب السيناريو لقاء المسلسلات المعروضة عبر منصات البث التدفقي والتي غالبا ما تبقى مُتاحة لسنوات بعد كتابتها عبر هذه المنصات كنتفليكس.

ويتلقى كتاب السيناريو منذ عقود مبالغ عن إعادة استخدام أعمالهم، كإعادة عرض عمل تلفزيوني أو بيع أقراص DVD لعمل ما.

وهذا المبلغ عبارة إما عن نسبة مئوية من الإيرادات التي تحققها الاستوديوهات عن فيلم أو برنامج، أو مبلغ ثابت يُدفع لقاء كل مرة يُعاد فيها عرض العمل.

لكن مع منصات البث التدفقي، بات الكتاب يتلقون سنويا مبالغ ثابتة، حتى لو حقق العمل نجاحا عالميا على غرار مسلسلي «بريدجرتن» و«سترينجر ثينغز» اللذين حصدا مئات ملايين المشاهدات في مختلف أنحاء العالم.

وتدعو نقابة الكتاب الأميركية إلى إعادة النظر بهذه المبالغ التي تُعد منخفضة جدا بالنسبة إلى إعادة استخدام الأعمال عالميا وترغب كذلك في التطرق إلى التأثير المستقبلي لتقنية الذكاء الاصطناعي على مهنة كتابة السيناريو.

رد منتجي السينما
أما الاستوديوهات التي يمثلها تحالف منتجي السينما والتلفزيون، فتشير إلى أن المبالغ التي دُفعت لكتاب السيناريو عن إعادة استخدام الأعمال وصلت العام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 494 مليون دولار، مقابل 333 مليون دولار كانت تُدفَع قبل عشر سنوات. ويعود أحد الأسباب البارزة في ارتفاع هذه الأرقام إلى الزيادة الكبيرة في وظائف كتابة السيناريو المرتبطة بارتفاع الطلب على منصات البث التدفقي

وبعد إنفاق هذه المنصات مبالغ كبيرة خلال السنوات الأخيرة سعيا إلى رفع أعداد المشتركين فيها، يؤكد مديروها أنهم يواجهون راهنا ضغوطات كبيرة من المستثمرين لخفض الإنفاق وتحقيق أرباح.

وينفون أنهم يتذرعون بالصعوبات الاقتصادية لتعزيز موقفهم في المفاوضات مع كتاب السيناريو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر إلى فرنسا
بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر إلى ...
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة اللون
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة ...
الفنان عمرو فهمي بسمة الأخبار اليومية
الفنان عمرو فهمي بسمة الأخبار اليومية
«بريتي ييندي».. أول سوبرانو أفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني
«بريتي ييندي».. أول سوبرانو أفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان السوري محمد قنوع
وفاة الفنان السوري محمد قنوع...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري...
وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه
وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه...
سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة للمرة الأولى منذ إعلان مرضها
سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة للمرة الأولى منذ إعلان مرضها...
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة الحاكمة في سورية
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة ......
المزيد
إضراب محتمل لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين الأميركيين
إضراب محتمل لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين ......
«سوبر ماريو» يحصد أكثر من مليار دولار في العالم
«سوبر ماريو» يحصد أكثر من مليار دولار في العالم...
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي ......
«بريتي ييندي».. أول سوبرانو أفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني
«بريتي ييندي».. أول سوبرانو أفريقية تغني في تتويج ملك ......
الفنان عمرو فهمي بسمة الأخبار اليومية
الفنان عمرو فهمي بسمة الأخبار اليومية...
المزيد