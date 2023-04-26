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بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 10:47 مساء
بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر إلى فرنسا
جعفر بناهي في طهران بتاريخ 30 اغسطس 2010 (أ ف ب)
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غادر المخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي أفرج عنه في فبراير، بلاده للمرة الأولى منذ أن فرض عليه حظر للسفر قبل زهاء 14 عامًا في زيارة إلى فرنسا، على ما أفاد محاميه، الأربعاء.

ويعد بناهي (62 عامًا)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة. وأكد القضاء بعد توقيفه في يوليو 2022، إيداعه السجن ليمضي عقوبة صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن. وأفرج عنه بكفالة في الثالث من فبراير.

مواقف بناهي المعارضة للسلطات الإيرانية
وعُرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات. ودانه القضاء في 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لفترة طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

وقال المحامي صالح نيكبخت لوكالة «فرانس برس»: «بعد قضاء عقوبته، سُمح لبناهي بمغادرة البلاد وأُعيد له جواز سفره». ونشرت زوجة المخرج في صفحتها عبر إنستغرام، مساء الثلاثاء، صورة تجمعها ببناهي في أحد المطارات، وبدت معالم الفرح والارتياح على وجهها.

وأكد نيكبخت أن المخرج سافر إلى فرنسا لزيارة ابنته التي تقيم هناك، من دون الإشارة إلى مدة الزيارة. وأتى الإفراج عن بناهي في فبراير بعد يومين على بدئه إضرابًا عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقاله. وقال وكيل الدفاع عنه «على علمي، لم تعد هناك ملفات قضائية ضده».

- المخرج الإيراني جعفر بناهي يُضرب عن الطعام داخل محبسه

جعفر بناهي.. أبرز المخرجين الإيرانيين
ويعد بناهي من أبرز المخرجين الإيرانيين، ونال جوائز دولية عدة، أهمها جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية العام 2000 عن فيلم «الدائرة»، والدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي العام 2015 عن «تاكسي طهران»، وتشارك جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كانّ السينمائي في 2018 عن فيلمه «ثلاثة وجوه».

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