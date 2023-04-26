فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

حظي فيلم «نابليون» للمخرج ريدلي سكوت ومن إنتاج شركة «أبل» التي تعتزم عرضه عبر منصتها للبث التدفقي، بإشادة الحاضرين في افتتاح مهرجان «سينماكون» الذي يشكل ملتقى سنويا في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما الأميركية.

وكان الفيلم الذي يجمع بين السرد الملحمي والتاريخي ويؤدي دور نابوليون بونابرت فيه الممثل الحائز جائزة أوسكار «جواكين فينيكس»، نجم أمسية افتتاح المهرجان بحسب وكالة «فرانس برس».

وستتولى استوديوهات «سوني بيكتشرز» توزيع الفيلم في دور السينما، ومن المقرر بدء عرضه في نوفمبر في الصالات الأميركية.

فيلم ملحمي عن صعود نابليون إلى السلطة

ويتناول العمل الذي حظي بإعجاب أصحاب دور السينما، معركة تنصب خلالها القوات الفرنسية بقيادة نابليون كمينا لجيش العدو في بحيرة متجمدة.

وقال رئيس «سوني بيكتشرز» توم روثمان إن مصطلح ملحمي هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند وصف الفيلم الذي أنتجته شركة «أبل أوريدجينل فيلمز». وأشاد روثمان بمنصة البث التدفقي التي لم تكن حاضرة سابقا في مهرجان سينماكون.

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ويركز الفيلم على بدايات الإمبراطور المستقبلي وكيف صعد إلى السلطة، بالإضافة إلى علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته العام 1796 وتؤدي شخصيتها الممثلة فانيسا كيربي.

وعادة ما يروج مهرجان «سينماكون» الذي يجمع مديري استوديوهات هوليوود وأصحاب دور السينما ومديريها ونجوما مشهورين عالميا، للأعمال المرتقب عرضها على الشاشة الكبيرة فيما يوجه انتقادات لمنصات البث التدفقي.

إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن شركة «أبل» تعتزم استثمار مليار دولار سنويا على إنتاج أفلام ستُعرض بداية في دور السينما قبل إتاحتها عبر منصتها للبث التدفقي «أبل+».

ويشكل هذا القرار نبأ سارا لدور السينما التي تضررت جراء جائحة «كوفيد-19».