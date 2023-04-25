«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ اليوم، اختيار أعضاء هيئة محلفين ستتولى تحديد ما إذا كان نجم البوب البريطاني إد شيران، مارس في أغنيته «ثينكينغ أوت لاود» (2014) السرقة الأدبية من أغنية الأميركي مارفن غاي «ليتز غِت إت أون».

والمدّعون في هذه القضية هم ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي الصادرة العام 1973، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويزعم هؤلاء أنّ «ثمة تشابهاً كبيراً وعناصر مشتركة واضحة» بين أغنية غاي و«ثينكينغ أوت لاود» لشيران.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغني البريطاني دعاوى مماثلة، فكان شيران أدلى بشهادته خلال إبريل 2022، في إحدى محاكم لندن في دعوى تتعلق باغنيته «شيب أوف يو».

دمج العملين ضمن أغنية واحدة

وأشار أحد محامي القضية لوكالة «فرانس برس»، إلى أنّ شيران يُحتمل أن يكون من بين الشهود الذين سيجرى استدعاؤهم في هذه المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ جلساتها الافتتاحية الثلاثاء عقب اختيار أعضاء هيئة المحلفين.

وتزعم عائلة تاونسند أنّ فرقة «بويز تو من» قامت بمزج الأغنيتين، وأن شيران دمج العملين ضمن أغنية واحدة يؤديها في حفلاته.

أما وكلاء الدفاع عن شيران فينفون هذه الادعاءات، مؤكدين أنّ «ثمة عشرات بل المئات من الأغاني التي صدرت قبل أغنية غاي واستُخدم فيها نفس تواتر الأنغام أو توتر مشابه».

وكانت أغنية «ثينكينغ أوت لاود»، ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بغرامي «أغنية العام» لسنة 2016.

«مواضع تشابه بديهية»

وسبق للدعوى المرفوعة العام 2016، أن رُدَّت سنة 2017 لأسباب إجرائية، وتمثل شركة «سوني» أحد الاطراف فيها.

وخلال المحاكمة في لندن، اعتبرت المحكمة أن شيران لم يلجأ «لا عمداً ولا سهواً» إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو «أوه واي»، لاستخدامه في أغنيته «شيْب أوف يو».

وخلص القاضي أنتوني زاكارولي آنذاك إلى وجود «مواضع تشابه بديهية» بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه البسيط موجود أيضا «في عدد لا يحصى من أغنيات البوب والروك والفولك والبلوز».

وليست عائلة غاي أحد أطراف الدعوى في نيويورك، مع العلم أنّها سبق وربحت دعوى قضائية رفعتها ضد روبن ثيك وفاريل وليامز وتي. آي في شأن تشابه أغنية «بلورد لاينز» و«غَت تو غيف ات أب» لمارفن غاي.