«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة الحاكمة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، كما في مناطق الحكومة أو حتى دول اللجوء، تابع سوريون مساء كلّ يوم في شهر رمضان مسلسل حمل -دون خطوط حمراء- إسقاطات على العائلة الحاكمة في سورية منذ نصف قرن.

وتناقض مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» الذي جرى تصويره في تركيا وغالبية الممثلين من معارضي النظام في سورية، مع الإنتاج التلفزيوني الذي عرضته القنوات العربية عموماً في هذه الفترة من العام، والذي يتنوّع بين مسلسلات تاريخية أو اجتماعية أو كوميدية خفيفة، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

«ابتسم أيها الجنرال» في دولة وهمية

ورغم أنّ أحداث القصة دارت في دولة وهمية وشخصياتها كما يظهر في بداية كلّ حلقة من «وحي الخيال»، فإنّ تسليط الضوء على مؤامرات داخل أروقة القصر، والتدخّل في سياسة بلد صغير مجاور، عدا عن اعتقال المعارضين واستخدام الإسلاميين، كلّها تفاصيل تحاكي أداء عائلة الأسد التي تحكم البلاد بقبضة من حديد.

ويقول فداء الصالح (35 عاما)، الناشط المعارض في شمال غرب سورية، لوكالة «فرانس برس»، «لأول مرة على مستوى الوطن العربي، يتمّ عرض مسلسل يتحدّث عمّا يجري داخل القصر الرئاسي». ويضيف «أصبح الشعب السوري، بعد 12 سنة من الثورة السورية، متيقّنا من أنّ ما يُعرض ليس إلا نقطة من بحر إجرام هذا النظام».

وجسّد الممثّل السوري مكسيم خليل، المقيم في المنفى والمعارض للنظام، شخصية فرات، رئيس الدولة، متقمّصا ملامح وإيماءات الرئيس بشار الأسد. وعلى غرار الأخير، يخلف فرات والده في الرئاسة رغم صغر سنّه. وبعد وفاة الرئيس الأسبق حافظ الأسد العام 2000، تمّ تعديل الدستور لخفض الحدّ الأدنى لسنّ رئيس الجمهورية من أربعين إلى 34 عاما.

وفي حين سمح هذا التعديل لبشار الأسد بأن يخلف والده ويتسلّم السلطة بطريقة سلمية وسلسة، فإنّ وصول فرات إلى السلطة كان معمّدا بالدم، إذ يجسّد مشهد كيف يقتل بدم بارد قائداً عسكرياً رفيعاً داخل مسجد بعدما رفض الانصياع لطلبه الإيعاز لمجلس الشعب بتعديل الدستور.

ويقول المخرج عروة محمّد ل«فرانس برس»، «إنّه عمل درامي وليس وثائقيا». ويضيف «تكمن أهميته في فهم آلية عمل الديكتاتوريات وأساليب التسلّط والاستبداد وكواليس سلب الحكم بالسلاح والانقلاب على القانون والدستور، ومن خلال ذلك، يستطيع المشاهد العربي بشكل عام إسقاط شخصيات المسلسل أو حتى تغيير الأسماء لتتماشى مع أي نظام استبدادي يراه».

ويوضح «يحيلنا المسلسل إلى النظام السوري السابق والحالي عبر دمج مرحلتين: مرحلة حافظ الأسد وشقيقه رفعت، ومرحلة بشار الأسد وشقيقه ماهر».

صراع الإخوة والواقع السوري

وتمحور المسلسل المؤلّف من 30 حلقة، تُعرض الأخيرة منه مساء الجمعة عبر شاشة التلفزيون (العربي 2) وقناة سورية المعارضة، وهو من كتابة سامر رضوان، حول الصراع على السلطة بين الرئيس وشقيقه الأصغر عاصي، قائد أركان الجيش. ويبدو الصراع مستوحيا من حرب لا هوادة فيها دارت في الثمانينيات بين حافظ الأسد وشقيقه الأصغر رفعت، الذي انتهى به المطاف منفيا في أوروبا. ويحاكي المسلسل كذلك المنافسة بين بشّار الأسد وشقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة الرابعة، وحدة النخبة في الجيش السوري، كما يشرح المخرج.

وأدى الممثّل عبدالحكيم قطيفان، المعارض الذي اعتُقل لتسع سنوات في عهد الأسد الأب ويعيش حاليا في المنفى، دور مدير الاستخبارات النافذ والعقل المدبر في الرئاسة. وتجسد الممثلة سوسن إرشيد شخصية سامية، شقيقة الرئيس المتمردة، في تشابه مع شخصية بُشرى الأسد، التي انتقلت إلى دبي بعد مقتل زوجها آصف شوكت، أحد أربعة مسؤولين عسكريين سوريين كبار قضوا بتفجير انتحاري استهدف مقر الأمن القومي في دمشق العام 2012.

ويقول الناقد الدرامي والكاتب محمّد منصور، المقيم في تركيا، لـ«فرانس برس»، إنّ «أهمية العمل أنّه تجرّأ على محاولة أو محاكاة سيرة حياة أسرة عربية حاكمة حكمت بلداً منكوباً اسمه سورية وجرّت عليه الويلات». ويتابع «هذه المحاولة جديدة في الدراما السورية وربّما العربية» مقارنة مع إنتاجات شبيهة اكتفت بتسليط الضوء على جوانب إيجابية.

ولقي المسلسل متابعة في سورية وخارجها. ويقول لـ«فرانس برس» رضا السعدي (52 عاما)، الذي يواظب على مشاهدة حلقات المسلسل من داخل خيمته في دير بلوط الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة في شمال غرب سورية إنّ «المسلسل رائع جدا ويسلّط الضوء على معاناة الشعب السوري والأحداث التي نعيشها.. وهي توريث السلطة بالدرجة الأولى».

نكأ جروح سورية

وعند مشاهدته المسلسل، يروي سامي الدريد (53 عاماً) وهو مدرّس تمّ توقيفه لشهرين في دمشق في بداية التحركات الشعبية ضد النظام العام 2011 «تخيّلت تماما الوضع عندما كنت موقوفا، حتى أنّ الواقع أبشع من ذلك»، موضحا أنّ «السجون هي من أقبح الصور التي ينتجها الاستبداد». ويقول الرجل النازح إلى شمال غرب سورية إن المسلسل «نكأ جروحاً كنّا نحاول نسيانها». ويثني الناشط المعارض حسام هزبر (32 عاما)، اللاجئ في تركيا، على أنّ المسلسل «تجاوز كل الخطوط الحمراء التي اعتاد النظام وضعها أمام الدراما» السورية.

وتَظهر في المسلسل شخصيات عدّة تحاكي شخصيات حقيقية، على غرار زوجة الرئيس التي تلعب دوراً متنامياً، في إشارة ضمنية إلى أسماء الأسد. وقارن متابعون للمسلسل بين شخصية رجل أعمال نافذ وفاسد وبين رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد الذي تمّ تقليص نفوذه وأعماله خلال السنوات الأخيرة، لصالح رجال أعمال مقربين من السيّدة الأولى وعائلتها.

في دمشق، أشار متابعون للمسلسل إليه بتسمية «ذاك المسلسل» تفاديا لذكر اسمه. ويقول إبراهيم، وهو مدرّس تحفّظ عن ذكر شهرته إنّ «المسلسل دون التوقّعات بكثير، لكن يكفي أنّه يحاكي الحالة السورية». ويضيف «نسهر مع الأصدقاء ونحاول أن نسقط أحداث المسلسل على أرض الواقع، أحيانا ننجح وأحيانا لا نفهم المغزى من هذا المشهد أو ذاك».