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غدا.. جامعة طرابلس تستضيف ندوة «التصور الإسلامي في الأدب الحديث..عربيا وعالميا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 04:08 مساء
غدا.. جامعة طرابلس تستضيف ندوة «التصور الإسلامي في الأدب الحديث..عربيا وعالميا»
الدكتور إبراهيم الكاسح يتحدث في ندوة سابقة (بوابة الوسط)
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تستضيف جامعة طرابلس، مساء غد الأربعاء، ندوة حوارية حول «التصور الإسلامي في الأدب الحديث- عربيا وعالميا».

ويعد ندوة «التصور الإسلامي في الأدب الحديث- عربيا وعالميا» الدكتور إبراهيم الكاسح، ويتناول فيها «تمثلات المعنى الإسلامي في الأدب العربي الحديث عربيا». كما يشرح الدكتور إسماعيل القروي «صورة الإسلام في الأدب العالمي الحديث».

- الإسلاموفوبيا في ندوة بجامعة طرابلس

يأتي تنظيم الندوة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً في مدرج رشيد كعباري، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وجامعة طرابلس، ومن ضمن برنامج النشاط الثقافي لشهر رمضان.

غدا.. جامعة طرابلس تستضيف ندوة «التصور الإسلامي في الأدب الحديث..عربيا وعالميا»
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