قصائد روحانية ووطنية بالفصيح والعامي في أمسية رمضانية بقصر الخلد

طرابلس - بوابة الوسط

نظمت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمسية شعرية بمناسبة اليوم العربي للشعر بقصر الخلد في طرابلس، مساء أمس الجمعة.

شهدت الأمسية عرض مزيج بين الفصيح والمحكي والعامي، فيما أدارها الدكتور أحمد الرشراش وأحياها كل من الشعراء: عمر عبدالدايم، وعبدالباسط البغدادي، ومحمد الدنقلي، وأسامة الرياني، وحسين الرياني، وصلاح حودانة.

دبلوماسيون في حضور الأمسية الشعرية

وحضر الأمسية وكيل وزارة الثقافة وداد الدوين، وخبير البرامج الثقافية بالوزارة سلاف عمار، وعدد من السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي.

وقدم الشاعر عبدالباسط البغدادي عزفاً على آلة العود كما ألقى قصيدة «مولاي» لشقيقه الشاعر الراحل عبدالمولى البغدادي، وهي القصيدة التي تتغنى بروحانية شهر رمضان.

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قصائد وطنية وعاطفية.. وتكريم 3 شعراء عرب

ومن نص «سيد الدهشات» للشاعر عمر عبدالدايم، تتابعت قصائد أسامة الرياني والدنقلي وحودانة وحسين الرياني، وتعددت موضوعاتها بين الوطني والعاطفي، وشكلت بانورما من الصور الوجدانية التي تعكس علاقة الشاعر بمحيطه وبيئته وواقعه المعاش.

وسلمت عدد من الدروع في الأمسية احتفاء ببعض الشعراء العرب، ومنهم: التونسي آدم فتحي والقطري علي بن سعود آل الثاني والعراقية نازك الملائكة تكريماً لدورهم في نهضة الشعر والأدب، بعد أن اختارتهم المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الألكسو) رموزاً للثقافة العربية.

جانب من حضور الأمسية الشعرية بقصر الخلد (بوابة الوسط)

جانب من حضور الأمسية الشعرية بقصر الخلد (بوابة الوسط)

جانب من حضور الأمسية الشعرية بقصر الخلد (بوابة الوسط)