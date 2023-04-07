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إرث بيكاسو في نظر ابنته بالوما «ثقيل» لكن وراءه الكثير من الحب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 09:22 مساء
إرث بيكاسو في نظر ابنته بالوما «ثقيل» لكن وراءه الكثير من الحب
الرسام الإسباني بابلو بيكاسو في بلدة موجان الفرنسية، 13 أكتوبر 1971، (ا ف ب)
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اعتبرت بالوما بيكاسو في حديث أدلت به اليوم الجمعة، عشية إحياء الذكرى الخمسين لوفاة والدها الرسام العالمي الكبير بابلو بيكاسو السبت، أن «الكثير من الحب» يكمن وراء الإرث الفني الذي تركه الفنان الراحل.

وقالت سيدة الأعمال البالغة 73 عاما إن هذا الإرث «ثقيل، لكن وراءه الكثير من الحب»، مؤكدة أن علاقتها بوالدها خلال طفولتها «كانت سحرية ورائعة جداً»، حسب وكالة «فرانس برس»

وكان مسموحاً لبالوما التي كانت «فتاةً صامتةً جداً» في صغرها بالبقاء في مكان عمل والدها، مدخّن سجائر «جيتان» الشره، فكان يصنع لها بعلب السجائر الفارغة شخصيات ورقية تنكبّ على تلوينها.

وفي العام 1963، نشرت والدتها كتابها «العيش مع بيكاسو»، عندما كانت لا تزال مراهِقة، ووصفت فيه فرنسواز جيلو الرسام بأنه «مستبد ومؤمن بالخرافات وأناني»، وحقق الكتاب مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة، لكنه واجه حملة رفض في فرنسا حيث وقّع مثقفون عريضة ضد إصداره بالفرنسية.

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