مهرجان كان يمنح «ميشيل يو» جائزة «ويمِن إن موشن»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مهرجان كان السينمائي، منح الممثلة الماليزية ميشيل يو (60 عامًا)، في مايو المقبل، جائزة «ويمِن إن موشن» (Women in Motion) المخصصة لتكريم النساء في مجال الفن السابع، بعد شهرين من حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، مما جعلها أول آسيوية تنالها.

واعتبر المنظّمون في بيان أن «الممثلة والمنتجة الماليزية المشهورة عالمياً ميشيل يو تتحدى التقاليد منذ عقود. ومن خلال توليها أدواراً نسائية معقّدة ومحددة على الشاشة، ساعدت في مكافحة الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعمر في السينما».

- ميشيل يو تدخل تاريخ السينما من باب «الأوسكار»

ودخلت «ميشيل يو» تاريخ السينما في مارس الماضي، بفوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»، إذ أصبحت الممثلة الماليزية أول آسيوية تفوز في هذه الفئة.

وحققت ميشيل يو شهرة عالمية عام 1997 بفضل مشاركتها في فيلم جيمس بوند «تومورو نيفر دايز». ثم شاركت في أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً بينها «كراوتشينغ تايغر هيدن دراغن» و«ميموريز أوف إيه غيشا» وأخيراً «كريزي ريتش إيجنز».

واستحدث مجموعة «كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة جائزة «ويمن إن موشن» عام 2015، وسبق أن حصلت عليها الممثلات جاين فوندا وإيزابيل أوبير وفايولا ديفيس.