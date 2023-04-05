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ستروماييه يلغي حفلاته حتى نهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 03:21 مساء
ستروماييه يلغي حفلاته حتى نهاية مايو
المغني البلجيكي ستروماييه، 17 أكتوبر 2015. (أ ف ب)
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أعلن المغني البلجيكي ستروماييه الذي يجري جولة فنية حاليا إلغاء كل حفلاته المقررة حتى نهاية مايو لأسباب صحية، على ما ورد في بيان نشره عبر الشبكات الاجتماعية.

وكتب ستروماييه في رسالة وجهها لمحبيه عبر «تويتر»، «صحتي لا تسمح لي مع الأسف الاستمرار في الالتقاء بكم راهنا». ولم يوضح المغني البالغ 38 عاما، والذي عانى في فترات سابقة من الاكتئاب، الأسباب الطبية التي دفعته لاتخاذ قرار إلغاء 15 حفلة في أنحاء مختلفة من أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

ويجري ستروماييه حاليا جولة أوروبية للترويج لألبومه «مولتيتود» الذي طرحه قبل عام، وقد ألغى ست حفلات خلال الأسبوعين الماضيين.

ستروماييه يشارك جمهوره أخبار صحته
وأضاف المغني البلجيكي: «أتشارك معكم هذا النبأ ببالغ الأسف والأسى، لكن عليّ الوقوف عند ما تمليه محدوديتي»، وتابع قائلا: «بمواكبة عائلتي، عليّ أخذ الوقت للتعافي قبل أن أستأنف باقي الحفلات عند الإمكان». وأبدى ستروماييه «الأمل في أن أنقل إليكم في أسرع وقت أنباء أكثر إيجابية. أتشوق للقائكم كي ننهي هذه الجولة».

وعاد المغني إلى إحياء الحفلات في صيف العام الماضي بعد غياب طويل ناجم عن معاناته الاكتئاب، في مرحلة راودته خلالها «فكرة الانتحار» وروى تفاصيلها في أغنيته «لانفير» أو «الجحيم».

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