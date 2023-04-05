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«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 01:47 صباحا
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
شخصية «سوبر ماريو» في متجر نينتندو في طوكيو في 8 سبتمبر 2016 (أ ف ب)
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باتت شخصية «ماريو» في لعبة الفيديو المعروفة أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية، بفضل الشهرة الواسعة التي اكتسبتها حول العالم على مدار أربعة عقود، حظيت خلالها شخصية السباك بتقليد في عدة مجالات، وصولاً إلى تجسيدها في فيلم بالرسوم المتحركة يُطرح هذا الأسبوع.

بطل عابر للأجيال
إزاء هذا الانتشار، سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على شخصية «ماريو» التي ابتكرها شيغيرو مياموتو، وتمثل سباكًا صغيرًا مفرط النشاط، له شارب ويرتدي قبعة حمراء والتي أصبحت إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو، ما أسهم في النجاح العالمي لشركة نينتندو التي باعت أكثر من 400 مليون وحدة من سلسلة «Super Mario Bros» (سوبر ماريو براذرز) وحدها.

وقبل أن يصبح «سوبر ماريو» أيقونة عالمية، ظهرت هذه الشخصية في بادئ الأمر العام 1981 تحت اسم «جامبمان» في لعبة «دانكي كونغ»، ثم أعيدت تسميتها «ماريو»، قبل أن تظهر في العام 1985 في لعبة «Super Mario Bros» الأسطورية، وهي من أولى الألعاب في العالم التي تسمح للاعبين بالتحرك أفقيًا في منظر طبيعي متغيّر.

- بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار

ويذكِّر تقرير «فرانس برس» الجمهور بمراحل تطور هذه الشخصية الافتراضية الأسطورية، من «ماريو كارت» إلى «ماريو غولف» مرورًا بـ«ماريو تنس» و«ماريو سترايكرز»، حيث مرت بالكثير من المغامرات والتكيفات على مدار العقود الأربعة الماضية، مع شقيقها «لويجي» وعدوهما «بوزر»، وتغير نسقها من البُعد الثنائي (2D) إلى الثلاثي (3D) .

وفي مواجهة صعود الهواتف الذكية، أطلقت نينتندو التي تتردّد منذ زمن بعيد في إتاحة شخصياتها خارج وحدات التحكم التقليدية، ألعابًا كثيرة معدة للأجهزة المحمولة لشخصيتها المحببة، بينها «سوبر ماريو ران» (2016) و«ماريو كارت تور» (2019).

ويقول الكاتب والصحفي في مجال ألعاب الفيديو موريهيرو شيغيهارا لوكالة «فرانس برس» إن شخصية ماريو باتت «من أيقونات الثقافة الشعبية التي يعرفها الجميع، (...) الأطفال بمختلف أعمارهم والكبار على السواء. الشخصية الوحيدة الأخرى الأكثر شهرة ربّما في عالم ألعاب الفيديو قد تكون بيكاتشو».

القوة الناعمة
تضع الوكالة اللعبة الشهيرة في خانة القوة الناعمة، ففي 21 أغسطس 2016، في الحفل الختامي لأولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلي، أطل شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت وممثل البلد المضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، متنكراً ... بزيّ «ماريو».

وقد أتت هذه المفاجأة ثمارها، فقد قال شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو الفائت، في تصريحات لاحقة «أردت أن أُظهر للعالم تأثير اليابان بالاستعانة بشخصية يابانية»، مضيفًا «لم أكن متأكدًا من رد فعل الجمهور، لكنني حصدت الكثير من التصفيق».

وفي مؤشّر إلى «القوة الناعمة» لهذه الشخصية وشعبيتها خارج الحدود اليابانية، بات للبطل ذي الزي الأحمر شارع باسمه في مدينة سرقسطة الإسبانية. وقد بيع من أول لعبة «سوبر ماريو براذرز» 40.24 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، حتى نهاية مارس 2022، وفقًا لأرقام نينتندو.

في يوليو 2021، بيعت نسخة غير مفتوحة من لعبة «سوبر ماريو 64» صدرت العام 1996 على نظام «نينتندو 64»، بمبلغ 1.56 مليون دولار، وهو رقم قياسي للعبة فيديو بحسب دار المزادات الأميركية «هيريتدج أوكشنز».

شراكات وأفلام ومدن ملاهٍ
نجحت نينتندو في استغلال هؤلاء الأبطال خارج وحدات التحكم الخاصة بألعاب الفيديو، من خلال اتفاقات ترخيص لم تتردّد الشركة اليابانية بواسطتها في تطوير علامتها التجارية على جميع الوسائط الممكنة.

وبعد أن كان موضوع فيلم أول في هوليوود العام 1993 حقق نجاحًا متواضعًا للغاية، يجرب السباك ماريو حظه مرة أخرى على الشاشة الكبيرة هذا الأسبوع، في فيلم من إنتاج مشترك مع «إيلومينيشن»، الاستوديو الذي ابتكر مغامرات «ذي مينيينز».

كذلك لهذه الشخصية عقود شراكة مع مجموعة «ليغو» العملاقة لقطع التركيب، إضافة إلى تعاونات أخرى في مجال الساعات الفاخرة مع صانع الساعات «تاغ هوير»، وحقائب ظهر مع «إيستباك»... حتى أن العلامة التجارية «ماريو» باتت متاحة لمحبّي المتنزهات الترفيهية.

وتشير «فرانس برس» إلى أن «نينتندو» تخطط لفتح مدينة ملاهٍ ثالثة تحمل اسم «سوبر ماريو وورلد» (عالم سوبر ماريو) في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، بالشراكة مع يونيفرسال، بعد أوساكا في 2021 ولوس أنجليس في فبراير الفائت.

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