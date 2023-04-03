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«دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 11:21 صباحا
«دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الممثل هيو غرانت في العرض الأول لفيلم «دانجنز أند دراغنز: هونور أمونغ ثيفز» في لوس أنجليس، 26 مارس 2023. (أ ف ب)
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تصدر فيلم «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز»، إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية خلال نهاية الأسبوع الماضي، محققا عائدات قدرها 38,5 مليون دولار، على ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش»، إن الفيلم الذي أنتجته «باراماونت» و«إي وان فيلم»، يستند إلى اللعبة الشهيرة «دانجنز أند دراغنز»، وحصد عائدات قدرها 33 مليون دولار في الخارج، ما يحمل أهمية كبيرة لهذا العمل البالغة ميزانيته 150 مليون دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما تواجه الأفلام المستندة إلى ألعاب فيديو صعوبات على شباك التذاكر عادة، يُتوقع أن يحقق فيلم «سوبر ماريو براذرز» عائدات من الأقوى هذا العام مع انطلاق عرضه نهاية الأسبوع المقبلة، من دون إغفال ذكر فيلم «باربي» المقرر طرحه في يوليو المقبل.

فيلم «جون ويك: تشابتر 4» في المرتبة الثانية
وحل في المرتبة الثانية في تصنيف الأسبوع الماضي، فيلم «جون ويك: تشابتر 4»، متصدر تصنيف الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 28,2 مليون دولار، وقد نال هذا الفيلم التشويقي من بطولة كيانو ريفز، إعجاب النقاد خصوصا بفعل مشاهد المجازفة والرقصات اللافتة التي وُصفت بأنها «مذهلة».

وجاء في المركز الثالث فيلم «سكريم 6» من إنتاج «باراماونت» و«سباي غلاس ميديا»، مع عائدات بلغت 5,3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 98,2 مليون دولار، متخطياً بذلك عائدات الجزء السابق من «سكريم» الذي حصد العام الماضي 81 مليون دولار، وفق موقع «فراييتي».

وأعقبه في المرتبة الرابعة فيلم «هيز أونلي سان» من إنتاج «إينجل ستوديوز»، مع إيرادات بلغت 5,3 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول، وهي نتيجة لافتة لعمل لم تتخط ميزانيته 250 ألف دولار، ويستند الفيلم إلى القصة الواردة في الإنجيل عن طلب الله من النبي إبراهيم (يؤدي دوره الممثل اللبناني نيقولا معوض)، التضحية بابنه.

أما المركز الخامس فكان لفيلم الملاكمة «كريد 3» من إنتاج «يونايتد أرتيستس»، مع إيرادات بلغت 5 مليون دولار، وتولى مايكل ب. جوردان إخراج العمل وأدى الدور الرئيسي فيه.

وفي ما يلي باقي الأعمال في التصنيف:
6- «شازام! فيوري أوف ذي غادز» (4,7 مليون دولار).
7- «إيه ثاوزند أند وان» (1,8 مليون دولار).
8- «65» (1,6 مليون دولار).
9- «أنت مان أند ذي واسب: كوانتم مانيا» (1,2 مليون دولار).
10- «جيزس ريفولوشن» (مليون دولار).

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