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نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأحد 02 أبريل 2023, 05:52 صباحا
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
الفنان عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت).
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تعرض الفنان عبدالنبي المغربي لوعكة صحية بمدينة بنغازي، ما استدعى نقله إلى جمهورية مصر من أجل تلقي العلاج بأحد المستشفيات بمدينة الأسكندرية.

وقال أحميدة نجل الفنان عبد النبي المغربي لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الوالد تدهورت حالته الصحية في بنغازي وبعد إجراء الفحوصات والتشخيص تبين إصابته بورم في الدماغ، والقولون».

وأضاف قائلاً: «حالة الوالد للأسف زادت سوء لدرجة فقدان الذاكرة كليا فقررنا نقله للعلاج في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بمصر».

الفنان عبد النبي المغربي ولد سنة 1950 وبدأ عشقه للفن وهو طفل لم يتجاوز 11 عامًا عندما كان ضمن فريق الكشافة وشاهد حينها أول عمل كوميدي فبدأ تعلقه بالفن، وفي العام 1970 حين بلغ 19 عامًا التحق بالمسرح  الشعبي ببنغازي، وقدم أول مسرحية بعنوان «سعيد الفن» مع الراحل الفنان علي العريبي، وهي مسرحية كوميدية، وهكذا بدأت رحلته مع المسرح لتصل إلى 34 مسرحية آخرها «جيش أحميدة الدولي» مع الفنان ميلود العمروني.

الفنان عبد النبي المغربي والتلفزيون
شارك الفنان عبد النبي المغربي في أول عمل تلفزيوني سنة 1974 وهو «سهرة شك» لتستمر رحلته مع التلفزيون لتصل إلى 30 عملاً، شارك في العام 1977 بمسلسل (ليبي – مصري) مشترك بعنوان«من الحياة» وهو من بطولة عمالقة الدراما المصرية منهم، الفنانان الراحلان عبدالله غيث، وصلاح قابيل، والراحلة أمينة رزق، ومن ليبيا شاركته البطولة كل من الفنانة كريمان جبر، والفنانة سعاد خليل، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما من البلدين.

كما شارك المغربي في العام 2008 في مسلسل «العائد» وهو عمل (ليبي – مصري) مشترك، بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة رانيا فريد شوقي من مصر والفنانين فتحي بدر ورافع نجم من ليبيا، حصل على لقب أفضل ممثل أول عن دوره في مسرحية «مسافر ليل» والتي جرى عرضها خلال المهرجان الوطني السابع في العام 2007، والذي أقيم حينها في طرابلس.

كما تحصل على أفضل ممثل أول في الدورة الثامنة للمهرجان ذاته في العام 2008 عن دوره في مسرحية «شابن هدوب الليل»، كما شارك في الدورة العاشرة للمهرجان ضمن فريق عمل مسرحية «العراسة» التي تحصلت على جائزة العرض المتكامل في تلك الدورة، بالإضافة لمشاركته في عدة مهرجانات عربية منها، مهرجان القاهرة التجريبي، ومهرجانات في الأردن وتونس وغيرهما.

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