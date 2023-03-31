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غدامس في ضيافة ليالي المدينة

طرابلس - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 06:00 مساء
غدامس في ضيافة ليالي المدينة
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
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استضافت دار الفقيه حسن، الأربعاء، ضمن فعاليات ليالي المدينة في يومها السابع، حدثا ثقافيا للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي.

وتضمن البرنامج إلقاء محاضرة أدارها الدكتور الصديق البخاري، تحدث فيها الباحث معبد السنوسي عن التراث الغدامسي في بعده الاجتماعي، وما يخص تفصيلات البيت الغدامسي من الداخل، وتطرق الدكتور بشير يوشع إلى جداريات الجلد الغدامسي في أوروبا.

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وثائق وصور
وصاحب المحاضرة معرضا يرصد تاريخ المدينة عبر إصدارات تتناول فترات زمنية مختلفة من مراحل تطورها أو الرحالة الذين مروا منها وكتبوا عنها في مذكراتهم، إلى جانب إضاءات عن معالمها المعمارية.

وتحدث الباحث فؤاد هيبة، المسؤول عن الركن الخاص بالمخطوطات، مشيرا إلى أعلام ومشايخ كان لهم دور في الحياة الدينية والفكرية بغدامس، أمثال محمد البوصيري، وأحمد ضوى، وأحمد بشير مالك، ومحمد عزالدين، ونماذج من فتاوي شرعية ووثائق لبيع وكراء وتحبيس المياه.

 العرس الغدامسي 
وضم المعرض مشاهد من العرس الغدامسي والزي الذي يرتديه العريس بالخصوص يوم الحنة، وفي جانب آخر نتعرف على الحلى والأطباق المستخدمة في المطبخ الغدامسي، إضافة إلى ما يميز البيت من مباخر، ومرايا لعكس أشعة الشمس في زواياه.

دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
دار الفقيه حسن تستضيف فعالية للتعريف بمدينة غدامس من حيث ملمحيها الحضاري والتراثي (بوابة الوسط)
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