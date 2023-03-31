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تحفة سكورسيزي ودي كابريو ودي نيرو تعرض في «كان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 05:51 مساء
تحفة سكورسيزي ودي كابريو ودي نيرو تعرض في «كان»
سكورسيزي (يمين) ودي كابريو (أرشيفية: الإنترنت)
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سيعرض فيلم مارتن سكورسيزي الجديد «كيلرز أوف ذي فلاور مون» ضمن برنامج مهرجان «كان» السينمائي، في نسخته المقبلة.

ويُتوقع أن يكون بطلاه ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، حاضرين خلال الدورة السادسة والسبعين.

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وحُدد 20 مايو موعداً لعرض الفيلم في المهرجان، وبات تالياً أول فيلم تتأكد مشاركته في الدورة السادسة والسبعين التي تقام بين 16 و27 مايو، على أن يُعلَن برنامجها في منتصف أبريل، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر أن يعرض في دور السينما في أكتوبر 2023، قبل إتاحته على منصة «آبل تي في» التي أنتجته.

وكان سكورسيزي البالغ 80 عاما والذي نال السعفة الذهبية العام 1976 عن «تاكسي درايفر»، قد شارك للمرة الأخيرة في مهرجان «كان» العام 1986 عن فيلم «آفتر آور» وفاز يومها بجائزة الإخراج.

كرّس حياته للفن السابع
وذكّر المنظمون في بيان أن «مارتن سكورسيزي كرّس حياته للفن السابع، وقد رافقه مهرجان (كان) السينمائي في مناسبات عدة». كذلك ترأس لجنة التحكيم العام 1998 وسلّم جائزة السعفة الذهبية إلى المخرج اليوناني تيو أنغيلوبولوس عن فيلم «إيترنيتي أند أيه داي».

ويتناول «كيلرز أوف ذي فلاور مون» (Killers of the Flower Moon) في سلسلة جرائم قتل تعرّض لها هنود حمر في ولاية أوكلاهوما الأميركية خلال عشرينيات القرن الفائت. ويضم الفيلم اثنين من الممثلين المفضلين لدى سكورسيزي، وهما روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو.

ويتولى المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز على سعفتين ذهبيتين، رئاسة لجنة تحكيم مهرجان «كان» في هذه الدورة.

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