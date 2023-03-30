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تارانتينو يعتزم تصوير فيلمه الأخير في الخريف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 03:35 مساء
تارانتينو يعتزم تصوير فيلمه الأخير في الخريف
المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو في روما، 19 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
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أعلن المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو عزمه تصوير فيلمه العاشر الذي سيكون آخر عمل له في مسيرته المهنية «في الخريف».

وفي مقابلة أجراها تارانتينو مع مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو في باريس عن كتابه «سينما سبيكولاسيون» الذي صدر حديثا، قال مخرج «بَلب فيكشن وكيل بي وإنغلوريوس باستردز»: «انتهيت من كتابة سيناريو الفيلم الذي سأختتم به مسيرتي المهنية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أعتقد أنني سأبدأ تصوير العمل في الخريف»، مؤكدا أن «كل الشائعات التي طالت الفيلم لم تكن سوى تكهّنات»، وأوضح أن أحداث الفيلم الذي يحمل عنوان «ذي موفي كريتيك» تدور في العام 1977، نافيا شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام بينها أن العمل يتناول صحفية تكتب مقالات نقدية عن السينما، أو أنه سيرة ذاتية عن ناقدة الأفلام الأميركية بولين كايل التي توفيت في العام 2001.

وأشاد تارانتينو (60 عاما) المعروف بأعماله المليئة بالمراجع السينمائية، من خلال فيلمه «وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود» (2019)، بالسينما الأميركية في فترة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. ودأب المخرج على تأكيد رغبته في إنهاء مسيرته المهنية عند إنجازه فيلمه العاشر (مع احتساب جزئي كيل بيل كعمل واحد)، ما زاد من حماسة محبيه في شأن هذا العمل المرتقب.

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