  • Alwasat News
Atwasat

اللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 04:05 مساء
اللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع
تلامذة ليبيون يدرسون اللغة الأمازيغية في زوارة الساحلية، 21 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

في فصل دراسي بمدينة زوارة الليبية الساحلية، يتردد تلميذ قبل أن يكتب، بتشجيع من معلمته، بضعة أحرف بالأمازيغية على السبورة.. في مشهد لم يكن من الممكن تصوره قبل اثني عشر عامًا.

خلال عهد معمر القذافي، كان الأمازيغيون مضطهدين، ولغتهم محظورة، وفق «فرانس برس».

وتقول المعلمة أسيرم الشواشي التي ارتدت ثوبًا طويلًا أسود مع حجاب رمادي فاتح اللون، في زوارة الواقعة على مسافة 120 كلم غرب العاصمة الليبية، «يحب الأطفال هذه المادة لأنهم يجدون هويتهم وثقافتهم مكتوبة في الكتب».

وتضيف الشواشي التي تدرّس اللغة الأمازيغية، بابتسامة: بينما يمر تلاميذ آخرون من الصف الخامس الابتدائي أمام السبورة «لا يتعلق الأمر بالحروف الأبجدية والكلمات فقط؛ بل الدرس عبارة عن مجموعة ثقافية (...)، أحاول تمرير الروح الأمازيغية الشاملة للتلاميذ».

في زوّارة القريبة من الحدود التونسية، يرفرف العلم الأمازيغي في أماكن عدة، ويجاهر أفراد هذه الأقلية بلغتهم، كما حصل في مناطق أخرى عديدة في ليبيا منذ مقتل القذافي بعد الانتفاضة الشعبية العارمة ضده.

خلال أربعة عقود من حكمه، كان الأمازيغ يتكلمون لغتهم في المنزل أو في الشارع، ولكن بشكل سري، ودائمًا بعيدًا عن آذان الشرطة أو المؤسسات الحكومية أو الإعلام.

بالنسبة للقذافي، كانت ليبيا عربية حصرًا. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 10 في المئة من الليبيين هم من الأمازيغ الذين يعتبرون من السكان الأصليين، كما هي الحال في عدد من دول شمال أفريقيا. وكان الأمازيغ موجودين في المنطقة حتى قبل وقت طويل من الحملات اليونانية والرومانية، ثم العربية في القرن السابع.

حق طبيعي
وترى أسيرم الشواشي التي نالت السنة الماضية أول إجازة جامعية من قسم اللغة الأمازيغية في كلية الآداب في زوارة المستحدث قبل نحو ثمانية أعوام، بأن تعلُّم الأمازيغية «حق طبيعي».

وتضيف المدرسة التي استقدمت كتبًا للغة الأمازيغية من المغرب، «المولودون في زمن الثورة، لا يعرفون كلهم أن اللغة كانت ممنوعة (...) بالنسبة لهم، الأمازيغية حق طبيعي، مستحيل أن يأتي شخص ويقول لهم أنها ممنوعة». وتعبر عن سرورها «بالتقدم الهائل الذي أحرز بالفعل في غضون عشر سنوات فقط». وتتابع «نحن أنفسنا مندهشون».

في زوارة، نُظمّت الدورات الأولى لتعليم الأمازيغية في العام 2012، مع «بدايات صعبة»، بسبب نقص المعلمين المدربين وعدم اليقين حول البرنامج الدراسي، وفق ما تقول مديرة المدرسة سندس ساكي. وتقول ساكي «كانت لدينا تساؤلات: ماذا سنفعل؟ (...) نتكلّم اللغة في المنزل، صحيح، لكن دراسة الحروف والكتابة، هذا جديد علينا».

وكان ملحًا إقناع أولياء التلامذة الذين عبّروا عن قلقهم من العبء الزائد الذي يمكن أن يرتبه تعلُّم الأمازيغية على أطفالهم، لا سيما أن اللغتين العربية والإنجليزية من أولويات الدراسة.

- «تعليم الوفاق» تناقش إدراج «الأمازيغية» ضمن الخطة الدراسية

- «السهل والميسر في تعلم اللغة الأمازيغية» الآن في ليبيا

وتقول ساكي التي زينت مكتبها بالعملين الليبي والأمازيغي، «كانوا يعتبرون أن ثلاث لغات كثيرة جدًا على التلاميذ، لكن هؤلاء جاءوا بأدمغة متفتحة على التعلم».

إلى الأمام
بعد انتهاء الدروس، تتوجه الشواشي إلى الاستوديو الصغير في إذاعة «كاساس أف أم»، أول محطة إذاعية محلية باللغة الأمازيغية تبث منذ العام 2012 من زوارة. وجرى أخيرًا إطلاق محطة وطنية ناطقة باللغة الأمازيغية من العاصمة طرابلس.

ونناقش أسيرم الشواشي التي تطوعت لتقديم برنامج إذاعي في «كاساس أف أم»، مع مدير البرامج إسماعيل أبو ديب، الحلقات التالية من برنامجها المخصص للأدب الأمازيغي.

ويرى إسماعيل أبوديب بدوره أن سكان زوارة من الأمازيغ، ومن حقهم التحدّث بلغتهم الأم. ويوضح أبوديب المتخصص في الهندسة المدنية، مرتديا نظارته الطبية، «المحتوى الناطق بالأمازيغية يلبي تطلعات مواطنينا، كونها اللغة الأقرب لهم، ومن حقّهم التحدث بها عبر وسائل الإعلام». ويتابع «واجبنا أن نحترم لغتنا ونعتز بهويتنا (...)، العالم كله يعيش في بيئات متنوعة ومختلفة ومنسجمة، ونحن كليبيين، من حقنا العيش في هذا الانسجام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال الفنية
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال الفنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان...
المزيد
اللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع
اللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع...
فرقة «أجيال للمسرح» تكرم 3 مبدعين من درنة (صور)
فرقة «أجيال للمسرح» تكرم 3 مبدعين من درنة (صور)...
«ديفا أفريقيا» تفوز بجائزة الدول القطبية للموسيقى
«ديفا أفريقيا» تفوز بجائزة الدول القطبية للموسيقى...
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال الفنية
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال ......
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا...
المزيد