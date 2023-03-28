«ديفا أفريقيا» تفوز بجائزة الدول القطبية للموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط

تقاسمت المغنية الفرنسية البينينية الأصل، أنجيليك كيدجو، مع مؤسس شركة الإنتاج «آيلند ريكوردز» البريطاني كريس بلاكويل، والمؤلف الموسيقي الإستوني أرفو بارت، الثلاثاء، الجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية.

وكيدجو المولودة العام 1960 قبيل شهر من حصول بنين على استقلالها، تغني منذ أكثر من 30 عاما بلغتي والدها ووالدتها (الفون واليوروبا)، وبالفرنسية والإنجليزية كذلك.

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وأكد أعضاء لجنة التحكيم السويديون أنّ «كيدجو هي مصدر إلهام، ومن بين أفضل مؤلفي الموسيقى والمغنيين في العالم»، وفق «فرانس برس».

وسبق للمغنية التي أطلقت عليها مجلة «تايم» لقب «ديفا أفريقيا»، أن نالت خمسا من جوائز غرامي الموسيقية الأميركية.

بوب مارلي

أما البريطاني كريس بلاكويل (85 عاماً) فأنشأ العام 1959 شركة «آيلند ريكوردز» التي باتت من أبرز الشركات بعدما تعاملت مع بوب مارلي وكات ستيفنز وفرقتي «روكسي ميوزيك» و«يو تو».

وأشارت لجنة التحكيم إلى أنّ الفائز أرفو بارت (87 عاما) هو «أكثر مؤلف موسيقي على قيد الحياة تُعزَف مقطوعات له في العالم»، ويُنسب إليه ابتكاره في سبعينيات القرن الفائت تقنية في الكتابة الموسيقية هي «تينتينابولي».

جائزة موسيقى الدول القطبية

وفي العام الفائت، فاز كل من إيغي بوب وديان وارن بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية، التي أسسها مدير أعمال فرقة «آبا» السابق ستيغ أندرسن في العام 1989.

ويُمنح الفائزون جوائزهم إضافة إلى مبلغ 600 ألف كرونة (نحو 58 ألف دولار) خلال احتفال يُقام في 23 مايو في ستوكهولم.