  • Alwasat News
Atwasat

«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:58 مساء
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
الممثل كيانو ريفز على هامش عرض أول لفيلم «جون ويك: تشابتر 4» في هوليوود، 20 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر فيلم الإثارة «جون ويك: تشابتر 4» من إنتاج شركة «لاينزغيت»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه، محققًا إيرادات بلغت 73,5 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتائج بـ«الانطلاقة الرائعة»، مؤكدًا أن كل فيلم من سلسلة جون ويك تمكّن من التفوّق على الجزء السابق، وفق «فرانس برس».

ولاقى الفيلم إشادات عالمية، إذ كتبت جريدة «واشنطن بوست» في مقالة «لو أن أفلام الحركة كلها جيدة جدًا على نحو هذا العمل»، إلا أن البعض انتقد عدد الأشخاص الذين يُقتلون خلال أحداث العمل والبالغ 100 شخص.

ويعود الفضل في نجاح توليف الفيلم، بصورة كبيرة، إلى المخرج تشاد ستاهلسكي. ويتناول «جون ويك: تشابتر 4» الذي يتولى بطولته كيانو ريفز، قصة قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية تضم أعضاء، جسّد أدوارهم كل من دوني ين وبيل سكارسغارد ولورنس فيشبورن.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «شازام! فيوري أوف ذي غادز» الذي كان تصدر شباك التذاكر الأسبوع الفائت، محققًا في عطلة نهاية هذا الأسبوع 9,7 ملايين دولار فقط. ووصفت مجلة «فاراييتي» هذه النتيجة بأنها «من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى». والعمل من بطولة زاكاري وأشر أنجيل وآدام برودي.

وحل ثالثًا في الترتيب فيلم الرعب «سكريم 6» من إنتاج «باراماونت» و«سباي غلاس ميديا»، مع إيرادات بـ8,4 ملايين دولار. ويؤدي أدوار البطولة فيه كل من ميليسا باريرا وجينا أورتيغا وسكيت أولريش.

أما في المرتبة الرابعة، فجاء فيلم «كريد 3» حاصدًا 8,37 ملايين دولار. ويتناول العمل مجددًا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدًا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم التشويق الخيالي العلمي «65» بعدما حل رابعًا الأسبوع الفائت. وحقق العمل، وهو من إنتاج «سوني» و«كولومبيا بيكتشرز» وبطولة آدم درايفر، 3,3 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6. «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» (2,4 ملايين دولار)
7. «كرايزي بير» (2,1 مليون دولار)
8. «دجيزس ريفوليوشن» (مليونا دولار)
9. «تشامبيينز» (1,5 مليون دولار)
10. «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» (1,4 مليون دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سارة التونسي: سعيدة بنجاح «فلوجة» في تونس
سارة التونسي: سعيدة بنجاح «فلوجة» في تونس
الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة
الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة
الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان...
المزيد
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة...
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا...
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها ......
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال...
المزيد