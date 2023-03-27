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الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 01:04 مساء
الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
ماريا كوداما، أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بتاريخ 28 أكتوبر 2018 (أ ف ب)
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 أعلنت العائلة وفاة ماريا كوداما، أرملة الكاتب الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس، الأحد، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نتيجة إصابتها بالسرطان.

وكوداما (86 عاماً) كاتبة ومترجمة ووصية على أعمال بورخيس الذي يصفه النقاد الأدبيون بأحد أبرز الشعراء وكتّاب المقالات والروايات في عصره.

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وتوفي مؤلّف كتاب «فيكشنز» في يونيو 1986 عن 86 عاماً في مدينة جنيف السويسرية، بعد شهرين على زواجه من كوداما، وفق «فرانس برس».

وبقيت الأرملة شغوفة بالأدب، إذ تمكّنت رغم مرضها، من تأليف آخر كتاب لها هو «لا ديفيزا بونزو» الذي يتناول قصة رجل الدولة الأرجنتيني المثير للجدل خوان مانويل دي روساس من القرن التاسع عشر، بالتعاون مع الكاتبة كلوديا فارياس غوميز.

أفتقد بورخيس
والتقت كوداما بلويس بورخيس عندما كانت طالبة في كلية الأدب في سن السادسة عشر، إذ اصطحبها والدها لحضور محاضرة للكاتب الأرجنتيني.

وكانت كوداما قالت خلال مؤتمر في معرض الكتاب في غوادالاخارا بالمكسيك «أفتقد بورخيس وكيف كنّا نمضي وقتنا. كان شخصاً مرحاً وأمضينا وقتاً مذهلاً معاً»، مضيفةً «لم أشعر مطلقاً أنّه كان مسيطراً عليّ أو أنني أقل شأناً منه». وأنشأت كوداما عام 1988 مؤسسة خورخي لويس بورخيس.

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