سارة التونسي: سعيدة بنجاح «فلوجة» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الفنانة سارة التونسي عن سعادتها بردود الأفعال التي تصلها بشكل دوري حول دورها في مسلسل «فلوجة»، مشيرة إلى أن مئات الرسائل وصلتها بجانب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس حب الجمهور للشخصية التي تجسدها وهو ما أسعدها للغاية.

المسلسل الذي يُعيد سارة التونسي إلى الدراما التونسية كان قد تصدر نسب المشاهدة في تونس بعد عرض حلقتين منه، وأثار حالة من الجدل بعد مطالبات بوقفه لما يطرحه من قضايا حول طلبة المدارس، وفقًا لبيان.

وعن هذه المطالبات، أشارت سارة إلى أنها سعيدة للغاية بالحالة التي صنعها العمل، فعلى الرغم من الجدل الذي أثاره المسلسل، فإن الجمهور في النهاية ينظر إلى الجودة الفنية للعمل، وهو ما جعله يتصدر نسب المشاهدة للمسلسلات التونسية بعد عرض حلقتين فقط.

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ويشارك في بطولة «فلوجة» ريم الرباحي وفارس عبدالدايم ونضال السعدي ونسيم بورقيبة والمنتج فاضل بن عمار، ومن إخراج سوسن الجمني.

وكان آخر أعمال سارة التونسي مسلسل «100 وش» الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته نيللي كريم وآسر ياسين وشريف الدسوقي وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبوذكري.