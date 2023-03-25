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جائزة فرنسية كبرى لمسلسل إيراني عن ممثلين عاطلين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 12:47 مساء
جائزة فرنسية كبرى لمسلسل إيراني عن ممثلين عاطلين
شعار مهرجان سيريز مانيا في مدينة ليل الفرنسية في 17 مارس 2023 (أ ف ب)
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حصد المسلسل الإيراني «The Actor» (ذي أكتور)، الجمعة، الجائزة الكبرى في مهرجان «سيريز مانيا» (Series Mania)، في مدينة ليل شمال فرنسا.

ورأست لجنة التحكيم الدولية المنتجة الأميركية ليزا جوي، مؤلفة مسلسل الخيال العلمي «ويست وورلد».

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هذا العمل المؤلف من 26 حلقة مدة كل منها 52 دقيقة، وهو أول مسلسل إيراني يختار للمنافسة في مسابقة دولية، يروي قصة ممثلين لامعين عاطلين عن العمل يضعان موهبتهما في خدمة الأفراد، قبل أن يلفتا انتباه وكالة غامضة تبدي اهتماما بأدائهما، وفق «فرانس برس».

ومن بين أبطال المسلسل الممثل نويد محمد زاده الذي عُرف خصوصا بدوره في «جاست 6.5» و«إخوة ليلى».

جائزة أفضل ممثلة
ومُنحت جائزة أفضل ممثلة إلى مارغو بانسيلون عن دورها في مسلسل «دو غراس» الذي ستعرضه قناة «آرتي» الفرنسية الألمانية، وهو عمل تشويقي تتمحور أحداثه حول العاملين في ميناء لوهافر شمال غرب فرنسا، وما يواجهونه على صعيد عمليات تهريب الكوكايين.

وأعطيت جائزة أفضل ممثل لمايكل شين عن أدائه في المسلسل البريطاني «بسب إنترستس» لشخصية أب يكافح من أجل تثبيت حقوق ابنته التي تعاني من إعاقة مستعصية.

وحصل المسلسل السويدي «بلاك ووتر» على جائزة أفضل مسلسل من لجنة تحكيم فئة «البانوراما الدولية» برئاسة الكاتب إيرفيه لو تيلييه، الحائز على جائزة غونكور الأدبية الفرنسية العريقة العام 2020 عن روايته «لانومالي».

 المسلسل السياسي «سو كونترول»
وفي فئة الأعمال الفرنسية، فاز المسلسل السياسي «سو كونترول» الذي يُبث قريباً على قناة «أرتي»، من بطولة ليا دروكير، بجائزة أفضل مسلسل التي تمنحها لجنة تحكيم من الصحافة العالمية.

في هذه الفئة أيضاً، مُنحت جائزة أفضل ممثلة لكليمنتين سيلارييه لأدائها في مسلسل «لي راندونوز» الجديد على قناة «تي إف 1»، والذي يروي قصة عملية تسلق طموحة لجبال الألب من جانب ست نساء مصابات بالسرطان.

وحصل الممثل الشاب كاريل براون، من مسلسل «أسبرغيرل» على جائزة أفضل ممثل. وهو يؤدي في هذا العمل دور ابن نيكول فيروني الذي تُشخص إصابته بالتوحد في وقت تخفي والدته إصابتها باضطراب طيف التوحد للحفاظ على حقها بحضانته.

وحسب حصيلة أولى، استضاف المهرجان في مدينة ليل 85 ألف مشارك و3800 شخص من المهنيين في القطاع خلال نسخة 2023، وهي «أرقام تخطت بكثير التوقعات»، وفق إدارة المهرجان في بيان.

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