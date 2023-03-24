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صناع «كال ماي أيجنت» يسعون لغزو أميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 01:19 مساء
صناع «كال ماي أيجنت» يسعون لغزو أميركا اللاتينية
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا في حفلة الأوسكار في هوليوود في 12 مارس 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «ميدياوان»، أخيرا، أن صانعي المسلسل الفرنسي «دي بورسان» يسعون إلى غزو أميركا اللاتينية من خلال نسخة باللغة الإسبانية، تنتجها وتشارك في إخراجها الممثلة إيفا لونغوريا.

وحقق المسلسل نجاحا عالميا بنسخته على «نتفليكس»، بالعنوان الإنجليزي «كال ماي أيجنت»، «!Call my agent».

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وتهدف هذه النسخة من العمل إلى تقديم «مقاربة جديدة تحتفظ بروح الدعابة والسخرية التي يحبها المعجبون» بالعمل، على ما ورد في بيان مشترك أصدرته «ميدياوان» و«إيليفانتك غلوبال»، و»أنبيليفابل إنترتاينمنت» التي تديرها إيفا لونغوريا، وفق «فرانس برس».

وحقق مسلسل «!Call my agent» نجاحا دوليا على منصة نتفليكس للبث التدفقي. حتى أنه نال جائزة في حفل توزيع جوائز «إيمي» الدولية في العام 2021.

 مغامرات باريسية 
يروي العمل مغامرات وكالة باريسية متخصصة في إدارة أعمال نجوم السينما، ويضم مشاهير حقيقيين يؤدون شخصياتهم الحقيقية مع الكثير من السخرية الذاتية، بينهم إيزابيل أوبير ومونيكا بيلوتشي وجان دوجاردان وإيزابيل أدجاني.

وستكون النسخة باللغة الإسبانية، المخصصة لأميركا اللاتينية، من إنتاج إيفا لونغوريا، الممثلة الأميركية المتحدرة من أصل مكسيكي، المعروفة بدورها في مسلسل «ديسبريت هاوسوايفز» والتي ستتولى أيضا إخراج الحلقتين الأوليين.

وقالت لونغوريا في البيان «مثل الكثير من الناس حول العالم، كنتُ من أشد المعجبين بالمسلسل الأصلي منذ بدايته». واقتُبس المسلسل الفرنسي أخيرا أيضا في المملكة المتحدة وإيطاليا.

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