الخلعي وشيبة يغنون «الليلة فرحي» لـ«رمضان كريم» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انتهي المنتج المصري أحمد السبكي أخيرا من تصوير أغنية «الليلة فرحي» للمطربين أحمد شيبة وحسن الخلعي، والتي تعد الأغنية الدعائية لمسلسل «رمضان كريم 2» المقرر عرضه في رمضان.

«الليلة فرحي» من كلمات محمد سلام وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق وجرى تصويرها ضمن أحداث المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) وحضر التصوير معظم أبطال العمل.

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«رمضان كريم 2» بطولة سيد رجب وكريم عفيفي وويزو وسلوي خطاب ومحمد لطفي وسامي مغاوري ونجلاء بدر وصبري فواز وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وبدرية طلبة وبيومي فؤاد، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

من كواليس تصوير الأغنية الدعائية لمسلسل «رمضان كريم 2» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير الأغنية الدعائية لمسلسل «رمضان كريم 2» (خاص لـ بوابة الوسط)