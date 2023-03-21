ليالي بدر تكشف خطوات كتابة مشروعات الأفلام في «كايرو فيلم فاكتوري»

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت «كايرو فيلم فاكتوري»، الإثنين، المنتجة والكاتبة ليالي بدر، في لقاء بعنوان «التقديم لمنصات الدعم، كيف تعبر عن مشروع فيلمك بوضوح؟».

تضمن اللقاء نقاشًا حول تجربة ليالي بدر كسيناريست ومستشارة لمشروعات الأفلام، ومشرفة على الكتابة، وعضوة في لجان اختيار وتحكيم منصات دعم الأفلام في الكثير من المهرجانات، ومنها مهرجان «الجونة السينمائي»، ومهرجان «عمان السينمائي الدولي» (أوّل فيلم) ومهرجان «مالمو للسينما العربية»، ومعمل مهرجان «البحر الأحمر» لتطوير الأفلام، وصندوق الأردن لدعم الأفلام، وغيرها.

تناولت بدر في اللقاء خطوات كتابة مشروعات الأفلام، وطرق الإعداد الجيد لخطة التنفيذ، وتحدثت عن ضرورة التأكد من أن كل مراحل الفيلم مخطط لها بدقة، وأن قصة الفيلم نابعة من اهتمام شخصي عميق لصاحب الفيلم، وقالت: «تدور الأفلام حول حكايات وتيمات مكررة منذ قديم الأزل، لكن ما يخلق التفرد والخصوصية لكل فيلم هو أن يمس صانعه بشكل ذاتي، وأن يكون له تصوره الخاص والمختلف لسرد الفيلم» مشيرة إلى أن مدى صدق واقتناع صانع الفيلم يظهر في طريقة صياغته لمشروعه.

رقصة جماعية

وأضافت ليالي أن ثقافة المخرج والكاتب ودرايتهم بعالم الفيلم وشخصياته ودوافعها ودراستهم لكل تفاصيل رحلة الأبطال هي ما تجعل أفكارهم واضحة للمتلقين، ومن بينهم لجان الاختيار والتحكيم في منصات الدعم، إلا أنها أشارت إلى أن عدم التوفيق في الحصول على الدعم لا يعني بالضرورة أن المشروع غير جيد، وإنما هناك عوامل كثيرة تتحكم في قرارات لجان الاختيار والتحكيم، من بينها وجود عدد كبير من المشاريع، أو حاجة المشروع نفسه لمزيد من التطوير «التعلم من التجارب مهم جدًا، وعلينا كصناع أفلام أن نكون منفتحين على تطوير أفكارنا والعمل بجدية على الاستفادة من أصحاب الخبرة في كل مجال من مجالات صناعة الأفلام وتكوين فريق عمل مقتنع بالمشروع، فالسينما عمل جماعي وليس فرديا، إنها تشبه رقصة جماعية يشارك فيها فريق العمل بشكل متناغم وكل فرد فيها له دوره».

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وأشارت السيناريست المصرية إلى ضرورة عدم الاستعجال في إرسال مشروعات الأفلام إلى صناديق ومنصات الدعم قبل أن تكون مكتملة تماما وعلى قدر كبير من الوضوح، لأن الفيصل الأساسي في اتخاذ قرار بشأن مشروع ضمن مئات المشروعات التي يتم تقديمها هو وضوح كل الجوانب الفكرية والجمالية للفيلم، وأن التمكن من حكي قصة الفيلم في عدد محدود من الكلمات تتضمن قصة الأبطال، وعالمهم، والصراعات التي يواجهونها، والنوع الذي ينتمي إليه الفيلم، وعلاقة القصة بصانع الفيلم، يعطي القارئ انطباعًا وافيًا عن المشروع.

الموارد الإنتاجية

وقالت ليالي إن دور الفن تغيير العالم، وتغيير الأشخاص، وهو بالتالي يتطلب الأمل، والإصرار، والعمل بجدية، والانفتاح على مصادر الثقافة والفنون المختلفة، ودراسة الواقع بشكل جيد، واقتراب الفنان من ذاته والبحث في داخله عن دوافعه الحقيقية وراء العمل الفني، والتعلم المستمر.

وتابعت «لم أتردد في اتخاذ قرار دراسة السيناريو في (نيويورك فيلم أكاديمي) قبل عشر سنوات، بعد شوط طويل جدًا من الخبرة بداية من دراسة السينما في ألمانيا، مرورًا بكتابة القصص وإخراج الأفلام، والعمل في الإنتاج مع أكبر وأهم المؤسسات التلفزيونية والسينمائية في العالم العربي ومن بينها «إيه آر تي»، و«روتانا»، والتعاون مع أهم المخرجين في مصر والعالم العربي سواء من صناع الأفلام المخضرمين أو الشباب الذين صارت لهم مكانة مميزة في المشهد السينمائي، وليس انتهاء بالإشراف على مشروعات الأفلام والمشاركة ضمن لجان الاختيار والتحكيم في كثير من المهرجانات ومنصات دعم الأفلام العربية. لكن كل ذلك لا يمنعني أبدًا من الاستزادة من العلم واكتساب المزيد من المهارات وتطوير الخبرات بشكل دائم».

من جهتها قالت المخرجة ناهد نصر مؤسسة «كايرو فيلم فاكتوري» إن اختيار موضوع اللقاء جاء بناء على حاجة ملحة لكثير من صناع الأفلام، مضيفة «في ظل محدودية الموارد الإنتاجية، وغياب صناديق دعم الإنتاج المحلية، فإن المنصات والصناديق الإقليمية، وأحيانًا الدولية لدعم الأفلام تكاد تكون الفرص الإنتاجية المتاحة، وبالتالي فإن الإعداد الجيد لمشروعات الأفلام أصبح ضرورة».

من لقاء ليالي بدر في «كايرو فيلم فاكتوري» (خاص لـ بوابة الوسط)