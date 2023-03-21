اللبنانية نتاشا شوفاني: سعيدة بعرض «سفر برلك» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت الفنانة اللبنانية نتاشا شوفاني عن سعادتها بعرض مسلسلها «سفر برلك» في شهر رمضان عبر قناة «MBC1»، مؤكدة أنه مشروع رائد يعكس فترة زمنية مهمة من التاريخ.

وعن شخصيتها في العمل تقول شوفاني: «أجسد شخصية (هنا) وهي ابنة بيك، واستمتعت كثيرا بقراءتها لأنها من الشخصيات التي تقدرها كثيرا، فهي متعلمة، تقضي معظم وقتها في المكتبة، وقوية وذكية وتضع كل حدث يدور حولها موضع تساؤل حتى نوايا والدها»، وفقا لبيان.

وأضافت «كبرت (هنا) في حياة مريحة ولكنها ليست مدللة. هي شخصية لطيفة وتريد أن تفعل الصواب دائما».

وعن رؤيتها للعمل نفسه تقول نتاشا إنها فخورة جدا بهذا العمل وسعيدة لأنها كانت في اثنين من أعظم المشاريع التاريخية لـ«MBC» في خلال السنوات القليلة الماضية، وهما «سفر برلك» و«دكة العبيد» الذي انتهى عرض موسمه الأول عبر منصة «شاهد» وتنتظر عرض الجزء الثاني منه.

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ووجهت نتاشا رسالة لروح المخرج الكبير حاتم علي، قائلة «سيبقى هذا المشروع شهادة إبداع للمخرج الشهير حاتم علي (رحمه الله) الذي وافته المنية قبل عشرة أيام من بدء التصوير. ليستكمله مخرج العمل الليث حجو».