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روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 10:39 صباحا
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
قطب الإعلام روبرت مردوخ في العاشر من يوليو 2018 في صن فالي بولاية أيداهو الأميركية (أ ف ب)
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للمرة الخامسة، أعلن الملياردير روبرت مردوخ (92 عاما)، مالك مجموعة «نيوزكورب» الإعلامية، خطوبته من شرطية سابقة.

وحسب جريدة «نيويورك بوست»، الإثنين، سيعقد قطب الإعلام المتحدر من أسترالي والذي حصل على الجنسية الأميركية العام 1985، قرانه على آن ليسلي سميث التي (66 سنة) وكانت تعمل سابقا في شرطة سان فرانسيسكو.

- إعلان طلاق روبرت مردوخ وجيري هول رسميا

وذكرت الجريدة أن مردوخ وسميث التقيا في سبتمبر الفائت في أحد كروم روبرت مردوخ في كاليفورنيا، بعد شهر من طلاقه رسميا، وفق «فرانس برس».

وبعدما عاشا معا لبضعة أشهر، تقدم مردوخ للزواج من سميث في اليوم الذي صادف فيه عيد القديس باتريك.

وقال مردوخ في حديث إلى «نيويورك بوست» «كنت متوترا جدا»، مضيفا «كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أدركت أنها ستكون المرة الأخيرة».

أما آن ليسلي سميث التي توفي زوجها قبل 14 عاما، فأشارت إلى أن «الاقتراب من السبعينيات يعني أن يكون المرء في المرحلة الأخيرة» من حياته. وقالت لجريدة «ذي بوست» «انتظرت اللحظة المناسبة»، مؤكدة أن أصدقاءها أعربوا عن سعادتهم لقرارها.

وأوضحت «نيويورك بوست» أن الزفاف سيُقام في نهاية الصيف.

 طلاق جيري هول 
وفي أغسطس، أصبح الطلاق رسميا بين مردوخ وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول بعد ست سنوات أمضياها معا.

ويملك مردوخ الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ17 مليار دولار، من خلال مجموعته «نيوزكورب» مئات وسائل الإعلام خصوصا في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة «فوكس نيوز» المحافظة وجريدة «ذي وول ستريت جورنال» الاقتصادية وجريدة «نيويورك بوست» المحسوبة على اليمين الأميركي. وهو أيضا صاحب جريدتي «ذي صن» و«ذي تايمز» اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

واستمر الزواج الأول لكيث روبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجا لأكثر من 30 عاما (حتى 1999) بالصحافية البريطانية آنا مان التي حصلت على ما ذكرت الصحافة آنذاك، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك العام 2013. ولمردوخ من زيجاته ستة أبناء.

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