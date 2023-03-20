ريم مصطفى مرشدة سياحية في «سره الباتع» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض الفنانة المصرية ريم مصطفى سباق رمضان بمسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه على قناتي «ON» و«الحياة» ومنصة «Watch it».

وتجسد ريم خلال أحداث العمل شخصية «سارة» التي تعمل مرشدة سياحية وتبحث عن سر «السلطان حامد» وذلك من خلال ورقة قديمة بها عديد الألغاز الخاصة بمقاومة «السلطان حامد» للحملة الفرنسية، وفقا لبيان.

وانتهت الفنانة المصرية، الأربعاء، من تصوير مشاهدها بالكامل في المسلسل المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي ونجلاء بدر وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وهالة صدقي وأحمد وفيق ومنة فضالي وأحمد عبدالعزيز ومحمود قابيل وعايدة رياض وخالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

- ريم مصطفى تكشف الصور الأولى لشخصيتها في «سره الباتع»

وقدمت ريم في النصف الثاني من العام الماضي بطولة مسلسلين الأول «طير بنا يا قلبي» والذي شارك في بطولته بسمة ودنيا ماهر ومحسن محيي الدين ونور محمود وليلى حسين وإبرام سمير وعمرو عبدالعزيز وهالة فاخر وأحمد صيام وإسماعيل فرغلي والطفلة ريما مصطفى والطفل سليم مصطفى، والثاني «دوبامين» وشارك في بطولته محمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي.

من كواليس «سره الباتع» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس «سره الباتع» (خاص لـ بوابة الوسط)