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فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 02:06 مساء
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»
فاطمة البنوي وحكيم جمعة في كواليس فيلم «أحلام العصر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك كل من الممثلَين وصانعي الأفلام السعوديَين فاطمة البنوي وحكيم جمعة في بطولة الفيلم السعودي «أحلام العصر» من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، الشهيران بفيلمهما «شمس المعارف»، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري.

الفيلم مازال في مرحلة الإنتاج، بعد أن حصل على دعم من صندوق التنمية الثقافي بالسعودية، ويشارك في بطولته صهيب قدس ونجم وفاطمة البنوي وحكيم جمعة وإسماعيل الحسن، وفقا لبيان.

فاطمة البنوي ممثلة وكاتبة وصانعة أفلام سعودية، أحدث الأعمال التي شاركت في بطولتها فيلم «الهامور»، الذي عُرض أخيرا في دور العرض السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة «سكة طويلة» الذي يُعرض حاليا على «نتفليكس».

كما انتهت أخيرا من تصوير فيلم «سوى» وكمخرجة انتهت البنوي من تصوير فيلم «بسمة»، أول فيلم روائي طويل لها، وتشارك فيه بالتمثيل أيضا.

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حكيم جمعة ممثل وكاتب وصانع أفلام سعودي، أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل «دكة العبيد» الذي يُعرض حاليا على «شاهد»، من إخراج الأسعد الوسلاتي، وتأليف هبة مشاري حمادة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم حول العالم، وسبقه فيلم «كينج الحلبة» الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان «البحر الأحمر»، إخراج محمد سعيد حارب، إضافة إلى المسلسل الأميركي «LAST LIGHT» الذي بدأ عرضه أخيرا على منصتي «شاهد» و«Peacock».

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