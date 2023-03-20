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شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 10:38 صباحا
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
الممثل زاكاري ليفاي خلال العرض الأول لفيلم «شازام! فيوري أو ذي غادز» في 14 مارس 2023 في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)
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كشفت الإحصاءات الأولية التي أصدرتها «إكزبيتر ريليشنز»، الأحد، تصدر فيلم «شازام! فيوري أوف ذي غادز» (Shazam! Fury of the Gods) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

واكتفى الفيلم الذي يتولى زاكاري ليفاي الدور الرئيسي فيه بتحقيق 30.5 مليون دولار، بين الجمعة والأحد، في دور السينما الأميركية والكندية، وهو ما يقل بأشواط عن إيرادات الجزء الأول الذي عُرض العام 2019 وبلغت يومها 53.5 مليون دولار.

- «شازام» في صدارة إيرادات السينما

ولاحظت مجلة «هوليوود ريبورتر» أن العروض الأولى لهذه التتمة «من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى لدى انطلاقها»، وفق «فرانس برس».

وتراجع فيلم الرعب «سكريم 6» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 17.5 مليون دولار.

وتتولى الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها الدور الرئيسي في هذا الجزء السادس الذي تظهر فيه شخصية «غوست فايس» المرعبة في نيويورك، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل «ونسداي» (Wednesday) جينا أورتيغا.

وانخفض إلى المركز الثالث ترتيب فيلم «كريد 3»، وهو الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، إذ حصد 15.3 مليون دولار.

قصة أدونيس كريد
ويتناول الفيلم مجددا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.

وحل رابعا فيلم التشويق والخيال العلمي «65» من بطولة آدم درايفر ومن إنتاج استديوهات «سوني»، محققا 5.8 ملايين دولار.

وتلاه «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)، أحدث أفلام سلسلة «مارفل»، بعائدات بلغت 4.1 ملايين دولار.

الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى:
6. «كرايزي بير» (3.9 ملايين دولار)
7. «دجيزس ريفولوشن» (3.5 ملايين دولار)
8. «تشامبيينز» (3 ملايين دولار)
9. «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» (1.9 مليون دولار)
10. «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» (1.5 مليون دولار).

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