الانتهاء من تسجيل 3 أغنيات لفيلم «البطة الصفرا»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى صناع فيلم «البطة الصفرا» من تسجيل ثلاث أغنيات خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية بالإضافة إلى وجودها ضمن أحداثه.

الأغاني كلها من كلمات مصطفي البرنس، وألحان بلال سرور، و توزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، ويتغنى بها عبدالباسط حمودة وأحمد أمين أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأخيرة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وكان المخرج عصام نصار قد انتهى من تصوير الفيلم قبل أسبوعين ليبدأ مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه قريبا، ويلعب بطولته النجوم محمد عبدالرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت. كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي ويارا عزمي وأحمد طارق وإسماعيل فرغلي.

- انطلاق تصوير «البطة الصفرا» لغادة عادل وتوتا

«البطة الصفرا» قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى، ومنتج فني شادي سلامة، ويشارك في إنتاجه السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان «القاهرة السينمائي» محمد حفظي، بالإضافة إلى المنتجين كريم السكري وحامد مصطفى.