سلمى تيمور تنضم لفريق عمل «الصندوق» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الفنانة ومهندسة الديكور الشابة سلمى تيمور انضمامها إلى أسرة مسلسل «الصندوق»، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وعبرت سلمى عن سعادتها بالمشاركة في «الصندوق»، وذلك بعد شهرتها في مجال هندسة الديكور بعدة أعمال سينمائية ودرامية سابقة، وفقا لبيان.

ويعتبر مسلسل «الصندوق» هو ثاني أعمال سلمى تيمور التمثيلية، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل «أهو ده اللي صار» مع المخرج الراحل حاتم علي والفنانة روبي ومحمد فراج، وعرض في العام 2019.

وعملت سلمى في عدة أعمال فنية كمهندسة ديكور ومشرفة فنية، مثل فيلم «الغسالة» بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومسلسل «بيمبو»، وغيرهما من الأعمال والإعلانات.

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من ناحية أخرى، تنتظر سلمى عرض أحدث أعمالها في هندسة الديكور بفيلم «ابن الحج أحمد» مع شيكو ورحمة أحمد، والمقرر عرضه قريبا.

ويشارك في بطولة «الصندوق» هدى المفتي وعلي قاسم وأحمد داش وكريم سرور، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في موسم رمضان 2023.

الفنانة ومهندسة الديكور الشابة سلمى تيمور (خاص لـ بوابة الوسط)