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فرنسا تكرم بلموندو بإطلاق اسمه على جسر شهير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 02:19 مساء
فرنسا تكرم بلموندو بإطلاق اسمه على جسر شهير
جان بول بلموندو في الخامس من ديسمبر 2016 في بولون بيانكور قرب باريس (أ ف ب)
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سيُطلق على جسر بير هاكان (بئر حكيم) المعروف بأعمدته المعدنية وإطلالته على برج إيفل، في بداية أبريل اسم «منتزه جان بول بلموندو» تكريما للممثل الذي توفي العام 2021، حسب قرار.

وأصدر مجلس مدينة باريس، الجمعة، قررا بأن يطلق على جسر بير هاكان (بئر حكيم) المعروف بأعمدته المعدنية وإطلالته على برج إيفل اسم «منتزه جان بول بلموندو».

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يأتي القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ، في بداية أبريل، تكريما للممثل الذي توفي العام 2021، وفق «فرانس برس».

وكان بلموندو قد صور مشهدا شهيرا على هذا الجسر من فيلم «Peur sur la ville» («بور سور لا فيل») للمخرج هنري فيرنوي العام 1975، الذي أدى فيه دور «المفوض لوتيلييه».

 سفاح في العاصمة
وفي هذا المشهد، يلاحق النجم المعروف بأدواره في بعض من أشهر أفلام السينما الفرنسية في القرن العشرين، سفاحا ينشط في العاصمة، ويتنقل على سطح قطار أنفاق على الخط رقم 6 الذي يعبر نهر السين مرورا بهذا الجسر.

هذا المشهد «تسبب له بالإصابة الوحيدة خلال مسيرته»، وفق النائبة مود غاتيل التي اقترح حزبها «الحركة الديموقراطية» القيام بتكريم من هذا النوع بعد أسابيع قليلة من وفاة الممثل.

واختير الموقع «مع عائلة» بلموندو، وفق ما أعلنت المسؤولة عن شؤون الذاكرة في مجلس مدينة باريس لورانس باتريس، التي قالت إن هذه الخطوة ستُظهر للسائحين الذين يترددون على الجسر «اسم هذا الممثل العظيم المعروف جيداً في الخارج».

الاسم الجديد للجسر
وقالت إن إزاحة الستار عن الاسم الجديد للجسر ستقام «قبيل عيد ميلاده التسعين». وكان الممثل الذي شارك في أكثر من ثمانين عملا، ليبلغ عامه التسعين في التاسع من أبريل.

ومن خلال هذه الخطوة، خرق مجلس باريس مرة أخرى العادة التي تنص على عدم جواز إطلاق اسم شخصية على طريق عام في العاصمة قبل مرور خمس سنوات على الوفاة.

وحصل ذلك في وقت سابق هذا الأسبوع من خلال إعادة تسمية رصيف السين (Quai de Seine) الواقع أمام متحف أورسيه باسم رئيس الجمهورية السابق فاليري جيسكار ديستان، وتسمية ملعب في الدائرة 13 في باريس باسم بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي توفي في ديسمبر.

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