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العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 11:03 صباحا
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
الممثل الأميركي لانس ريديك في لوس أنجليس، أغسطس 2019 (أ ف ب)
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أعلنت وكيلة أعمال النجم الأميركي لانس ريديك، الجمعة، وفاة الممثل المعروف بدوره كشرطي مندفع في مسلسل «ذي واير»، عن 60 عاما.

وعُثر على الممثل، الذي اشتهر بدوره في أفلام الحركة «جون ويك» مع كيانو ريفز، ميتا في منزله في لوس أنجليس بحي ستوديو سيتي، حسب موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير.

وأوضحت وكيلة أعماله ميا هانسن أن ريديك توفي صباح (الجمعة) لأسباب «طبيعية»، مضيفة «سنفتقد لانس كثيرا»، حسب «فرانس برس».

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وصنع الممثل لنفسه اسما في هوليوود العام 2000، بفضل مسلسل «أوز» على «إتش بي أو»، وأدى فيه دور مخبر يتسلل إلى السجن لمحاربة تهريب المخدرات، لكن سرعان ما يغرق في الإدمان.

لكن دوره في «ذي واير» شكّل نقلة نوعية في مسيرته. ويروي هذا العمل الذي غالبا ما يوصف بأنه أحد أفضل المسلسلات التليفزيونية على الإطلاق، قصة كفاح فرقة لمكافحة المخدرات تابعة للشرطة ضد العصابات في مدينة بالتيمور.

وأدى لانس ريديك في المسلسل دور الملازم سيدريك دانيلز، وهو شرطي صاحب ضمير لدرجة تنطوي على بعض المثالية.

مسلسل«ذي واير» 
وضمّ «ذي واير» كوكبة من النجوم، بينهم إدريس إلبا ومايكل كينيث وليامز الذي توفي العام 2021 وحظي بتقدير كبير لشخصيته «عمر ليتل»، وهو رجل مثلي الجنس خارج عن القانون يطبق قواعد سلوك صارمة.

وكان لانس ريديك متزوجا من ستيفاني ريديك وله طفلان، حسب وكيلة أعماله. وأشاد عدد كبير من المشاهير الجمعة بالممثل الراحل.

رجل يتمتع بقوة وأناقة 
ومن بين هؤلاء، وصفه نجم مسلسل «ذي واير»، ويندل بيرس، على «تويتر» بأنه «رجل يتمتع بقوة وأناقة كبيرتين» و«مثال على الرقي». وكتب الكاتب ستيفن كينغ «ممثل رائع، رجل رائع. هذه أخبار محزنة».

وأشادت قناة «إتش بي أو» بريديك قائلة إنه ممثل «يحظى بتقدير كبير من كل من عرفه وعمل معه». وأضافت «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من إرثه. وسنفتقده كثيراً».

كما أعرب الممثلان كيانو ريفز وتشاد ستاهلسكي، زميلاه في أفلام «جون ويك»، عن حزنهما. وقالا في بيان «نشعر بحزن عميق وقلبنا محطم لفقدان صديقنا وزميلنا الحبيب»، « كان محترفا بارعا وسُررنا بالعمل معه».

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