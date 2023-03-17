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كمبوديا تستعيد بعضا من كنوز عصر أنغكور المسروقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 03:37 مساء
كمبوديا تستعيد بعضا من كنوز عصر أنغكور المسروقة
قطع من المجوهرات تعود إلى عصر أنغكور معروضة في بنوم بنه بتاريخ 17 مارس 2023 (أ ف ب)
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استعادت كمبوديا، أخيرا، قطعا فنية تعود إلى عصر أنغكور، فيما تبدي السلطات آمالا في استعادة مزيد من الكنوز المسروقة.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي، هون سن، في حفلة أقيمت في بنوم بنه «أدعو المتاحف والمؤسسات وهواة جمع الأعمال الفنية من عصر أنغكور إلى مواصلة جهودهم لإعادة قطع مماثلة طوعا إلى كمبوديا».

وتابع «تنبغي إعادة القطع التاريخية إلى بلدها الأصلي»، مشيرا إلى أنها تشكل «تراثا ثقافيا لا يقدر بثمن»، وفق «فرانس برس».

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ومن بين الكنوز المعروضة في القصر الذي يقطنه رئيس الوزراء الكمبودي، مجوهرات من مجموعة تضم 77 قطعة مصنوعة من الذهب أو أحد أنواع المعادن الثمينة، كتيجان وقلادات وأساور وأقراط وتمائم. وكانت كمبوديا استعادت هذه القطع في فبراير.

وأُعيدت القطع بفضل عائلة التاجر البريطاني دوغلاس لاتشفورد الذي وجه القضاء الأميركي اليه تهمة تهريب أعمال فنية وتوفي العام 2020 قبل محاكمته.

ما قبل أنغكور
وتعود هذه الكنوز إلى عصرَي أنغكور وما قبل أنغكور. وكانت هذه الإمبراطورية تسيطر على جزء كبير من شبه الجزيرة الهندية الصينية بين القرنين التاسع والرابع عشر.

وضم المعرض أيضا منحوتتين تعودان إلى القرن العاشر وتمثلان الإلهين الهندوسيين سكاندا وغانيش، وكانت الولايات المتحدة أعادتهما إلى كمبوديا.

ومن المقرر عرض هذه الكنوز في متحف كمبوديا الوطني في بنوم بنه.

استعادة التراث
وتطالب سلطات الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا باستعادة التراث الذي نُهب منها خلال سبعينات القرن العشرين، وهي فترة طُبعت بالحرب الأهلية والحكم الاستبدادي للخمير الحمر.

وعقدت الحكومة مفاوضات مع دول مختلفة بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى هاوي جمع، بهدف استعادة آلاف العملات المعدنية التاريخية المنهوبة.

وكان القضاء الأميركي استعاد في أغسطس 30 عملا فنيا خميريا سُرق من محيط معابد أنغكور الشهيرة وهُرب إلى الولايات المتحدة.

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