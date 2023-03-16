أحمد جرادة: نحضر فيلما جديدا يجمع فنانين من ليبيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المنتج أحمد جرادة أنه يجرى الإعداد حاليا لفيلم يجمع نجوم العرب من مصر وليبيا والسعودية، على أن ينطلق تصويره بعد انتهاء شهر رمضان لعرضه في موسم عيد الأضحى.

وتمنى جرادة أن يكون الفيلم نقطة انطلاق لإنتاج أفلام عربية مشتركة على غرار مسلسله الجديد «فندق خمس هموم» الذي يتم تصويره حاليا، ومقرر عرضه في رمضان، وفقا لبيان.

ويواصل المخرج حسن السيد تصوير مسلسل «فندق خمس هموم» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل.

- عبدالباسط الجارد يبدأ تصوير «فندق خمس هموم» (صور)

المسلسل يضم نخبة من فناني الوطن العربي في مصر وليبيا والسعودية، حيث يشارك فيه من ليبيا عبدالباسط الجارد وعيد سعيد وعبدالسلام الهوارين ووديان عبدالمجيد وديان أبوشنب والمطربة آسيا، ومن مصر مدحت تيخة وحسام داغر ونرمين ماهر وإلهام عبدالبديع وعلاء مرسي وأحمد التهامي وآسيا محمود ونيار محمد ومنير مكرم، ومن السعودية بشير غنايم، من تأليف عبدالباسط الجارد وإخراج حسن السيد، وإنتاج «Art production» أحمد جرادة.