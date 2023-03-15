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ألبوم روزاليا على قمصان لاعبي برشلونة في «الكلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 05:00 مساء
ألبوم روزاليا على قمصان لاعبي برشلونة في «الكلاسيكو»
المغنية الإسبانية روزاليا تقدم عرضا غنائيا خلال أسبوع الموضة في باريس، 19 يناير 2023 (أ ف ب)
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أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، الأربعاء، أن لاعبيه سيرتدون شعار «موتومامي»، وهو اسم أحدث ألبوم للمغنية الإسبانية روزاليا، على مقدمة قمصانهم خلال مباراة «الكلاسيكو» المقبلة ضد ريال مدريد في الليغا المقرر إقامتها، الأحد، على ملعبه كامب نو.

وسيحل هذا الاسم أيضاً محل شعار منصة سبوتيفاي للبث التدفقي، الراعي الرسمي لنادي برشلونة منذ الصيف الماضي، على قمصان فريق السيدات خلال مباراة «الكلاسيكو» المقررة في 25 مارس ضد نادي ريال مدريد بملعب يوهان كرويف في برشلونة، وفق بيان للنادي الكتالوني، حسب «فرانس برس».

هذه ثاني مرة هذا الموسم يقوم فيها نادي برشلونة بمثل هذه العملية التسويقية. فخلال مباراة ذهاب «الكلاسيكو» في الدوري الإسباني (ليغا)، التي فاز بها ريال مدريد (3-1) في 16 أكتوبر، وضع الفريق الكتالوني على قمصان لاعبيه شعار البومة الذي يُعرف به مغني الراب الكندي دريك.

سبوتيفاي
يحتفل ألبوم «موتومامي»، الذي حصل على جائزة أفضل ألبوم في فئة الموسيقى اللاتينية البديلة أو موسيقى الروك في حفلة «غرامي» الـ65، هذا الأسبوع بالذكرى السنوية الأولى لطرحه.

- دريك أقوى فنان على «سبوتيفاي» خلال عقد

وفي الصيف الماضي، وقع نادي برشلونة و«سبوتيفاي» اتفاقية رعاية عالمية. وإضافة إلى وضع شعار المنصة السويدية العملاقة على قمصان فرق الرجال والسيدات، جرى تغيير اسم ملعب برشلونة إلى «سبوتيفاي كامب نو».

لم يتم الإعلان عن قيمة عقد الشراكة الذي يمتد على مواسم عدة، لكن بحسب الصحافة المتخصّصة، فإنه سيدرّ 435 مليون يورو لبرشلونة، ما يجعله أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الكتالوني، وواحدًا من أكبر العقود في عالم كرة القدم.

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