بومبيدو الفرنسي ينشيء متحفا في العلا السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع مركز بومبيدو والمملكة العربية السعودية اتفاقية شراكة لإنشاء متحف مستقبلي للفن المعاصر مخصص لفنانين من العالم العربي بمنطقة العلا (شمال غرب المملكة)، في مؤشر إلى الدفء في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على ما أعلن المتحف الباريسي، الأربعاء.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بين مركز بومبيدو، أحد أكبر متاحف الفن الحديث والمعاصر في العالم، والمملكة العربية السعودية، نهاية الأسبوع الماضي من جانب رئيس المتحف الفرنسي لوران لوبون، ونورا الدبل، مديرة البرامج الفنية والثقافية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحضور وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود، ونظيرته الفرنسية ريما عبدالملك، بحسب بيان صادر عن المتحف، وفق «فرانس برس».

ويهدف الاتفاق إلى تطوير مشروع متحف واسع النطاق، مخصص لفنانين من العالم العربي، من المقرر افتتاحه في موسم 2027-2028 في العلا (شمال غرب المملكة).

سيول

وسيقدّم مركز بومبيدو «خبراته العلمية والتقنية في تدريب الموظفين، لاسيّما في ما يتعلق بالحفظ وإدارة المجموعات والوساطة»، بحسب البيان.

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وأشار البيان إلى أن المتحف «قد يتدخل أيضاً لدعم تنظيم البرامج الثقافية والفعاليات».

وأكدت وزارة الثقافة الفرنسية أن الطرفين أمامهما ثلاثة أشهر لتحديد البنود المالية للاتفاق.

وذكّرت جريدة «لوموند» الفرنسية بأنه في نهاية العام 2019، كان لوران لوبون، مدير متحف بيكاسو آنذاك، ضمن وفد شكّله وزير الثقافة حينها فرانك ريستر، «السياسي الفرنسي الوحيد الذي ذهب خلال ممارسته مهامه إلى العلا بعد عام على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي».

إلى ذلك، أكد مركز بومبيدو أنه يخطط لافتتاح فرع في العام 2025 في سيول، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل وافية عن هذا المشروع قريبا.