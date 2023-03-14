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أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 14 مارس 2023, 06:24 مساء
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق عبدالونيس المنصوري. (أرشيفية: الإنترنت)
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أهدت أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق عبدالونيس المنصوري مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق.

وأعلنت الأكاديمية الليبية بطبرق عبر صفحتها بـ«فيسبوك» أنها «استلمت دفعة جديدة من مكتبة الراحل الأستاذ عبدالرازق عبدالونيس المنصوري وجرى نقلها إلى مكتبة الأكاديمية ليستفيد منها الباحثون والدارسون».
 
وتقدمت الأكاديمية الليبية بطبرق بـ«أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لعائلة عبدالرازق المنصوري على هذا العطاء جعلها الله في صالح موازين أعمالكم».

عُرِف المناضل الراحل عبدالرازق المنصوري بمقالاته السياسية في عدد من المواقع الإلكترونية، وكان أحد المعارضين للنظام السابق، وتميز بكتاباته الجريئة التي كان ينتقد فيها سياسة النظام من داخل ليبيا حيث مقر إقامته بمدينة طبرق، مما عرضه للاعتقال سنوات 2005، و2006 و2009 ليفرج عنه فيما بعد بسبب تدهور حالته الصحية.

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أنشأ الكاتب الراحل مدونة على شبكة الإنترنت باسم «السياسي الليبي» نشر فيها مقالاته التي اتسمت بالنقد اللاذع لنظام العقيد القذافي وبعد ثورة فبراير استمر في نقده للحكومات المتعاقبة والمسؤولين والسياسيين، كما حرص المنصوري من خلال كتاباته على توعية الناس بحقهم في وجود دولة المؤسسات والدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة.

تُوفي الكاتب الليبي عبدالرازق المنصوري في 24 يناير 2019 عن عمر (66 سنة) في مدينة طبرق، إثر نوبة قلبية، وشُيِّع جثمانه الطاهر من مسجد الملك إدريس بمدينة طبرق.

أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
أسرة الكاتب والمناضل الراحل عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته الخاصة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع طبرق. (الإنترنت)
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