بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط

استضاف ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة، الإثنين، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي، تجسدت جمالياته في الجمع بين الجمال والأناقة اللذين تقاسمهما الشيوخ والأطفال والنساء، في محفل يحتفي بالتراث وينشد الاعتزاز بالهوية.

- بني وليد تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي

ومن جانب آخر ارتفع مزمار «التدريجة»، معلنا شرارة انطلاق الحفل صحبة إيقاع الدفوف وأناشيد المديح النبوي.

وشهد بيت محمود بي ضمن فقرات الفعالية إعداد نموذج لعرس طرابلسي، شاملا ما تتطلبه المناسبة من طقوس وعادات. وفي جانب آخر من الميدان أقيم مشهد لما يعرف في الأعراس بيوم الحنة.

حضور خاص

وكان للأطفال حضورهم الخاص، عبر اللباس وتحلقهم في مجموعات للغناء أو لإعطاء فرصة لهواة التصوير في التقاط وقفات للذكرى.

وتواصلت بعدها الفعاليات في وصلة غنائية من أداء بعض الفرق الموسيقية، إضافة إلى فن المألوف.

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)

ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة يحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، وسط كرنفال شعبي (بوابة الوسط)