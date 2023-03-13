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مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الإثنين 13 مارس 2023, 08:18 مساء
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين الليبيين. (الإنترنت)
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اختتمت مكتبة «الملك إدريس» مؤتمرها العلمي الثاني تحت عنوان: «المنظومة القِيمية المحلية: معايرة القيم الموقرة وفق جدارتها بالتوقير»، والذي أُقيم أمس الأحد برعاية شركة صواف، في مدرج الملك إدريس السنوسي بكلية التربية بجامعة درنة، بمشاركة عدد من الكُتّاب والبُحّاث والأكاديميين الليبيين قدمو 12 ورقة بحثية.

حيث شهدت الجلسة الأولى تقديم ست ورقات بحثية، البداية كانت مع الدكتور فتحي المجبري الذي تقدّم بورقة تحت عنوان «قياس التكلفة الاقتصادية لمنظومة القيم الليبية»، وتبعه عبر تطبق «زووم» الدكتور عارف النايض بتقديم ورقة بعنوان «القيم الليبية: المهلكات والمنجيات»، أما الورقة الثالثة فكانت للأكاديمي علي محمد رحومة بعنوان «المنظومة القيمية وعوائق التنمية في المجتمع الليبي»، ثم جاء دور الباحث مستور حماد العوامي الذي تناول في ورقته «دور التنشئة الاجتماعية في المحافظة على الهوية الوطنية وتدعيم قيم الموطنة»، بينما الورقة الخامسة كانت من الدكتور سالم محمد الحاج «القيم الاجتماعية والتغيرات الكبرى في المجتمع الليبي وأثرها على الشخصية الوطنية»، وجاء ختام الجلسة الأولى بورقة من الباحث عبد الكريم علي مصطفى «المشهد القبلي والتحولات السياسية والاجتماعية في المجتمع الليبي: السياقات والممارسات».

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- مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثانيأمسية شعرية على شرف ضيوف المؤتمر 

وترأّس الأكاديمى نجيب الحصادي اللجنة العلمية للمؤتمر، بينما ترأّس اللجنة التحضيرية الإعلامي طه بوبيضة كما أقيم على شرف ضيوف المؤتمر أمسية شعرية بمقر المكتبة للشعراء عبد السلام العجيلي، ومصطفى الطرابلسي والشاعر المكي أحمد المستجير، حضرها عدد من المثقفين والأدباء والكتاب والأكاديميين الليبيين.

وافتتحت الأكاديمية جازية شعيتر الجلسة الثانية بورقة عنوانها «العدالة الانتقالية في ليبيا: بين المنظومة القِيَمية والقواعد القانونية»، بينما قدمت الروائية وأستاذة التاريخ بالجامعة الإسلامية غالية الذرعاني ورقة بعنوان «دور منظومة القيم الدينية للحركة السنوسية في تشكيل الشخصية الوطنية في برقة»، سرَد بعدها الباحث أحمد المكي المستجير ورقته التي عَنْونَها بـ«الأدوار الممكنة للتصوف في تقويم المنظومة المحلية القيمية ومعوقاتها»، ثم جاء الدور على الأكاديمي عمر موسى الفضيل الذي قام بعرض دراسته الميدانية والتي كانت بعنوان «واقع القيم العربية الإسلامية ومدى الالتزام بها في المجتمع الليبي»، وبعده قدّم الدكتور فتحي المجبري ورقته الثانية «موقع ليبيا على خريطة القيم العالمية»، أما الورقة الأخيرة في المؤتمر قدمها الدكتور محمد سعد مبارك «دور المؤسسات التعليمية في التنشئة القيمية».

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نجيب الحصادي مع الباحث سالم محمد الحاج. (الإنترنت).
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نجيب الحصادي مع الباحث سالم محمد الحاج. (الإنترنت).
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نجيب الحصادي مع الباحث عبد الكريم علي مصطفى. (الإنترنت).
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نجيب الحصادي مع الباحث عبد الكريم علي مصطفى. (الإنترنت).
الروائية وأستاذة التاريخ بالجامعة الإسلامية غالية الذرعاني خلال مشاركتها بالمؤتمر. (الإنترنت).
الروائية وأستاذة التاريخ بالجامعة الإسلامية غالية الذرعاني خلال مشاركتها بالمؤتمر. (الإنترنت).
الأكاديمي عمر موسى الفضيل خلال مشاركتة بالمؤتمر. (الإنترنت).
الأكاديمي عمر موسى الفضيل خلال مشاركتة بالمؤتمر. (الإنترنت).
الباحث أحمد المكي المستجير خلال مشاركتة بالمؤتمر. (الإنترنت).
الباحث أحمد المكي المستجير خلال مشاركتة بالمؤتمر. (الإنترنت).
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
المؤتمر العلمي الثاني لمكتبة الملك إدريس بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين. (الإنترنت)
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