مودي: الهند سعيدة للغاية وفخورة بفوزها بجائزتَي «أوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين، إن الهند كانت «سعيدة للغاية وفخورة» بعد فوزها بجائزتَي «أوسكار» في ليلة تاريخية للأفلام الآسيوية.

وحازت أغنية «ناتو ناتو» من الفيلم الهندي «آر آر آر» جائزة «أوسكار» عن أفضل أغنية أصلية، كما فاز فيلم هندي بعنوان «ذي إيليفنت ويسبيريرز» بجائزة «أوسكار» عن أفضل فيلم وثائقي قصير، وفق «فرانس برس».

وكتب مودي عبر «تويتر»، «شعبية (ناتو ناتو) عالمية. ستبقى هذه الأغنية في الأذهان لسنوات». وأضاف «تهانينا لـmmkeeravaani وboselyricist وجميع أعضاء الفريق على هذا التكريم المرموق. الهند سعيدة للغاية وفخورة».

وهذه الأغنية هي الأولى من إنتاج هندي تفوز بجائزة «أوسكار». ومن بين الأعمال التي ترشحت عن فئة أفضل أغنية، «هولد ماي هاند» لليدي غاغا من فيلم «توب غن: مافيريك» وأغنية «ليفت مي أب» لريهانا من فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

وصوّرت «ناتو ناتو» خارج المقر الرسمي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام 2021، قبل الغزو الروسي، وفق المخرج إس إس راجامولي.

كما هنأ مودي المخرج كارتيكي غونسالفيس والمنتج غونيت مونغا على فيلمهما الوثائقي «ذي إيليفنت ويسبيريرز».

وغرّد مودي «يسلط عملهم الضوء بشكل رائع على أهمية التنمية المستدامة والعيش في وئام مع الطبيعة».

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تدور أحداث الفيلم بولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، ويروي قصة صغير فيل يتيم يُدعى «راغو»، يوضع تحت رعاية بومان وبيلي، وهما زوجان من السكان الأصليين.

ويظهر الوثائقي العلاقة التي تتطور بين الزوجين وصغير الفيل بالإضافة إلى الجمال الطبيعي لمحيطهم.