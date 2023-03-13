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من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 01:42 مساء
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
الأديب الياباني كنزابورو أوي، (أرشيفية: الإنترنت)
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في الثالث من مارس الجاري توفي الروائي الياباني كنزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل في الآداب العام 1994، عن 88 عاما، ومن وقتها توقف عن الكتابة، معلنا أن ابنه هيكاري من ذوي الاحتياجات الخاصة قد أصبح صوته. بعدها رُشح أوي للحصول على وسام الثقافة لكنه رفض.

وقد عرف القارئ العربي كنزابورو الذي تُرجمت بعض أعماله إلى العربية بعد حصوله على جائزة نوبل، لكننا اليوم نطرح السؤال مجددا لقارئ «الوسط» من هو كنزابورو أوي؟ وما هي أعماله وأثره على الرواية اليابانية؟

الطفل الثالث من بين سبعة لأسرة فقيرة
في اليوم الذي أعلن فيه إمبراطور اليابان الاستسلام في أغسطس 1945، كان أوي طفلا في العاشرة من عمره يعيش في قرية جبلية تدعى أوشي بجزيرة شيكوكو، وفيها ولد كنزابورو في 31 يناير العام 1935 لأسرة شديدة التواضع، وكان طفلها الثالث من بين أبنائها السبعة.

نشأ أوي وعانى من أقسى تجربة عرفتها الإنسانية، وهي إلقاء القنبلة النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، التي نسفت الأماكن والبشر خلال لحظات روعت الإنسانية كلها، ورأى وشاهد وسط أشلاء الأهل وشظايا كل ما كان يصدقه ويؤمن به قبل الحرب، فقد نسفت من روحه الكثير، حين سمع إمبراطور اليابان يعلن الاستسلام، ليجردهم هذا الإعلان الصاعق من الشعور بالتقديس لذلك الرمز القائد. 

تأثير سارتر وميللر على أوي
واستمد كنزابورو من الغضب والخوف والجنون طاقة الإبداع، ليكتب باحثا عن الخلاص والبديل والمنقذ لمواجهة ضياع الذات، فكانت روايته القصيرة «الغنيمة» التي فاز عنها بجائزة وهو طالب في قسم الأدب الفرنسي بجامعة طوكيو، تتحدث عن طفل ياباني في العاشرة من عمره يخدعه طيار زنجي هبط من الطائرة على قريته، وتوقع النقاد حينها أنه الكاتب الواعد بعد يوكيو ميشيما.

وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل في الآداب عن 88 عاما

ويقول عنه عملاق الرواية اليابانية يوكيو ميشيما نفسه، إن كنزابورو أوي «وصل إلى ذروة جديدة في الأدب القصصي الياباني، إنه يقف بمفرده كالناطق الرسمي بلساننا جميعا». فيما اعتبره  مترجم روايته «هموم شخصية» صبري الفضل،محررا للأدب الياباني من نمطه الثابت وحركه نحو المسار الحيوي السائد للأدب العالمي، لقد تأثر أوي بالغرب كثيرا خاصة هنري ميللر، ونورمان مالر، وجان بول سارتر. وتتعامل معظم أعمال أوي بطريقة أو بأخرى بالخواء المعاصر وبعدمية إنسان هذا العصر، ويتميز أسلوبه بالشاعرية وتصويره عالما خياليا يجمع بين الأسطورة والواقع أثناء تشريحه للإنسان المعاصر. 

اليسار الجديد وابنه هيكاري 
ونجح أوي في تقديم الإنسانية بشكل واضح في كل أعماله وبرع في مزج ما هو عام بعمق تجربته الشخصية، فجاء نتاجه الأدبي معبرا عن أهم مرحلتين في حياته، الأولى التي عبر فيها عن طفولته خلال انهيار اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكارثة هيروشيما، مع الظروف المأساوية التي عاشتها اليابان في تلك الفترة القاتمة. أما المرحلة الثانية التي تبدأ في العام 1964 يوم أن رزق بطفل معوق أحدث في قلبه عظيم الأثر، الأمر الذي انعكس على أعماله، جسدها في رواية «هموم شخصية» التي ترجمتها دار الهلال المصرية إلى العربية.

وانشغل أوي بالنشاط السياسي ضمن اليسار الجديد، وانعكس ذلك على أعماله فكانت روايته «هموم شخصية» تناول هموم الشباب في مرحلة ما بعد الحرب، متخذا من ابنه هيكاري، الذي ولد معاقا، رمزا لإعاقة أشمل، وروايته «استيقظ أيها الإنسان الجديد»، ومن أعماله أيضا «علمنا كيف نتجاوز جنوننا»، التي نقلتها إلى العربية دار الآداب اللبنانية.

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