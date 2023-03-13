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«سكريم 6» يطيح بـ«كريد 3» من صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 12:01 مساء
«سكريم 6» يطيح بـ«كريد 3» من صدارة شباك التذاكر
عدد من محبّي سلسلة «سكريم» خلال العرض العالمي الأول للجزء السادس في نيويورك، 6 مارس 2023 (أ ف ب)
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نجح فيلم الرعب «سكريم 6» في الإطاحة بـ«كريد 3» من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه الأولى خلال نهاية الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 44.5 مليون دولار، بحسب التقديرات التي أصدرتها، الأحد، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأظهرت الأرقام الأولية للعروض الممتدة من، الجمعة إلى الأحد، في الولايات المتحدة وكندا أن الجزء السادس من أفلام الرعب الشهيرة «سكريم» حققت أفضل انطلاقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة «باراماونت»، منذ باكورتها العام 1996، وفق «فرانس برس».

وتمكن يومها فيلم ويس كرايفن الذي توفي العام 2015 من إنعاش هذا النوع السينمائي من خلال مزيج من الرعب والسخرية الذاتية، وهي وصفة لا يزال «سكريم» يعتمدها.

وتظهر شخصية «غوست فايس» المرعبة في نيويورك في هذا الجزء الذي تتولى بطولته الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل «ونسداي» (Wednesday) جينا أورتيغا.

أما فيلم «كريد 3»، وهو الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 27.2 مليون دولار.

ويتناول الفيلم مجددا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.

وحل ثالثا فيلم التشويق والخيال العلمي «65» من بطولة آدم درايفر، محققا 12.3 مليون دولار، وتلاه «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) من سلسلة «مارفل» بسبعة ملايين دولار، ثم «كرايزي بير» (Crazy bear) خامسا محققا 6.2 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6. «دجيزس ريفولوشن» (5.2 ملايين دولار)
7. «تشامبيينز» (5.2 ملايين دولار)
8. «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» (2.7 مليون دولار)
9. «ديمن سلاير: كيميتسو نو ييبا: تو ذي سوردسميث فيلدج» (1.9 مليون دولار)
10. «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» (1.7 مليون دولار).

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