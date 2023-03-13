وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل في الآداب عن 88 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الروائي كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل في الآداب العام 1994 والذي كان خارجا عن التقاليد الراسخة في اليابان، عن 88 عاما، على ما أعلنت دار نشر «كودانشا» اليوم الاثنين.



وقالت دار النشر في بيان إن أوي «توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من مارس»، وفق وكالة «فرانس برس»، مضيفة أنه دُفن في جنازة عائلية.

وكنزابورو أوي هو أديب ياباني ولد في 31 يناير 1935 ونشأ في محافظة إهيمه في جزيرة منطقة شيكوكو .

أعلن توقفه عن الكتابة عندما حصل على جائزة نوبل العام 1994، معلنا أن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح صوته. ورشح للحصول على وسام الثقافة إلا أنه رفضه.