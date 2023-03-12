«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

البيضاء - بوابة الوسط

استضافت دار كريسته عبر 69 لوحة، ملمحا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي في معرض أقيم السبت، اختير له اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات ومظاهر العادات في المناسبات الاجتماعية.

ويقدم في سلسلة من الطرازات التراثية أشكالا وتفصيلات مختلفة لملابس الزفاف بالمدن الليبية كنموذج للتنوع الثقافي بها، مثال الكسوة والأردية الخاصة بالرجال والنساء بمصراتة ونالوت وغدامس ويفرن.. وغيرها.

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ولأن السحارة في ذاكرتنا الشعبية هي صندوق خشبي يحوي مجوهرات وكسوة ومستلزمات الزينة، يصبح هذا المعرض بمثابة «فلاش» أو «زووم» على محتوياته وبسطة ضوئية على خارطة الجغرافيا التراثية.

قاسم تنتوش وفيصل قنابة

وجهد الفنانان قاسم تنتوش وفيصل قنابة المنظمان للسحارة برعاية جهاز المدينة القديمة على تجميع ورصد 23 زيا تقليديا في شراكة بين فن الفوتوغراف وعينات محسوسة من المباخر والدفوف.

وذلك بهدف إبراز الثراء الفلكلوري، كتجربة تستضيف المهتمين من بحاث وطلبة وفنانين لاستلهام الأفكار والموضوعات التي تخدم مسألة الحفاظ على الهوية، وبثها في شكل عصري يناسب ذائقة المتلقي الحالي ويضعه أيضا أمام اسئلتها.

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)

دار كريسته تستضيف معرضا فنيا يوثق طقوسا من سيرة الماضي تحت اسم «السحارية» يعرف بالأزياء والمقتنيات القديمة (بوابة الوسط)