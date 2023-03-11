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افتتاح المعرض الوطني للكتاب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 03:26 مساء
افتتاح المعرض الوطني للكتاب في مصراتة
وزيرة الثقافة مبروكة توغي تفتتح معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
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افتتح المعرض الوطني للكتاب في دورته الرابعة، السبت، بأرض المعارض بمصراتة، بحضور وزير الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة.

ويقام المعرض بتنظيم مشترك بين الجمعية الليبية للعمل الوطني واتحاد الناشرين الليبيين، في الفترة من 11 مارس إلى 15 مارس 2023، حيث تفتح الأبواب لاستقبال الزوار يوميا من العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، وتتنوع المعروضات بين الأدبية والدينية والثقافية العامة والأكاديمية وكتب الفكر، إضافة إلى عناوين الطفل.

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وقالت صفحة بلدية مصراتة في «فيسبوك»، السبت، «انطلق صباح اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، بأرض المعارض بمصراتة (المعرض الوطني للكتاب) في دورته الرابعة بحضور وزير الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس البلدي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وعدد من الضيوف والمهتمين. وستستمر فاعليات هذا المعرض حتى يوم الخميس الموافق 15 مارس 2023، خلال الفترتين الصباحية والمسائية».

وكانت الجمعية الليبية للعمل الوطني قد أعلنت تنظيم الدورة الرابعة لمعرض الكتاب تحت شعار «الكتاب.. سبيل المعرفة عبر الزمن»، بقاعة أرض المعارض بمصراتة، بمشاركة 60 مكتبة ودار نشر ومركزا أكاديميا وثقافيا.

 برنامج المعرض
ويتضمن برنامج المعرض عددا من الأنشطة الثقافية المصاحبة، ففي اليوم الأول في الفترة المسائية يقام حفل إشهار كتاب «مقادير» للراحل «الزعيم مصطفى القويري» أول ضباط الجيش الليبي بعد الاستقلال الذي يسرد فيه شهادته على عهد الاستقلال الأول. وتقام ندوة تعريفية بالكتاب، ويعرض شريط وثائقي قصير عن الكاتب.

في ثاني أيام المعرض سيكون الموعد مع كتاب نشر مؤخرا وهو كتاب «فتاوى علماء مصراتة» للدكتور فؤاد أبوعود، الذي سيكون ضيف حوارية يعرف فيها بمؤلفه.

وفي ثالث أيام المعرض سيكون الروائي أحمد نصر ضيف الأمسية ليتحدث حول تجربته مع كتابة الرواية.

وسيتولى نادي «أنا أقرأ» تنظيم رابع الأمسيات بإدارة مؤسس النادي سفيان قصيبات وستكون حول القراءة النقدية للرواية، حسب الجمعية الليبية.

معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
معرض الكتاب الوطني بمصراتة، 11 مارس 2023 (فيسبوك)
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