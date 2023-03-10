في «موزاييك».. لوحات تحتفي باليوم العالمي للمرأة

طرابلس - بوابة الوسط

يلهم اليوم العالمي للمرأة العديد من أصحاب الأفكار والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي، بتقديمهم ما يمكن أن يعرف بجهودهم في مجال مناصرة قضايا المرأة، في التعلم والتعبير عن ذاتها ومناهضة العنف الممارس ضدها.

ويسهم الفن في تعزيز مفاهيم تلك الحريات بالإشارة إليها ونقد معارضيها، وهو ما جسده معرض «موزاييك» الذي احتضنته دار الفقيه حسن، الخميس، بمشاركة أحد عشر فنانا وهم: عبدالله هدية، وغفران الأسطى، وشهد سلامة، والعارف القاجيجي، ويسرا بلهود، وفايزة رمضان، وحكيم طليس، ومحمد بشير، وريان السنوسي، وهبة شلابي، وعلاء بودبوس.

الأنثى المقاومة

وتنوعت الأعمال بين أسلوب الفوتوغراف، والكولاج، والتشكيل، وعالجت في مجملها علاقة المرأة بمجتمعها ونظرة كل منهما للآخر، إضافة إلى إظهار روح المقاومة في الأنثى بتغلبها على سلسلة العراقيل الوقفة أمام طموحاتها وأحلامها وهو ما أكده الفنان العارف القاجيجي، الذي أشار في حديثه لـ«بوابة الوسط» إلى أن المعرض أشرفت عليه الفنانة الفوتوغرافية هبة شلابي بدعم من السفارتين البريطانية والكندية.

وأوضح أن اختيار اسم «موزاييك» يعكس التنوع في 22 عملا، تتناول القضايا المسكوت عنها وغيرها، والمشاكل التي تتعرض لها المرأة بمختلف شرائحها العمرية.

لوحة ورمز

وشارك القاجيجي بعملين يرمز الأول، بحسب تعبيره، إلى حلم المرأة في الانطلاق ورغبتها في التحرر بواسطة جناحين كما في الصورة، وتفسر نظرة المرأة في اللوحة الثانية عبر ثقب الفراشية وجودها وحضورها رغم كل شيء وأنها تشاهد وتراقب وتعايش واقعها.

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ومن جانب آخر، قدمت الفنانة ريان معبد السنوسي بواسطة فن الكولاج رؤيتها عبر عملها «تالتاوين» والتي تعني «نساء» باللغة الأمازيغية، تجسد الجانب التراثي والثقافي في لباس المرأة الأمازيغية، إذ تختزل كل قطعة حلي قصة وحكاية وتاريخ.

وبالانتقال إلى لوحتها الأخرى «صانعة البهجة» المستلهمة من قصة أمازيغية تسمى «عروس السماء» نلحظ صلة النساء بالأمل المطبوعة في ابتسامة المرأة ونظرتها المتفائلة.

الفنان العارف القاجيجي (بوابة الوسط)

الفنانة ريان معبد السنوسي (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)