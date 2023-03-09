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إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ساعة إجابة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 04:50 مساء
إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ساعة إجابة» (فيديو)
البوستر الرسمي لفيلم «ساعة إجابة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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في بحثه عن عالمه المثالي، يخوض الطفل سليم مصطفى مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسا على عقب، فإلى أي مصير تقوده هذه المغامرات؟ هذا ما سيكشف عنه فيلم «ساعة إجابة» الذي أطلقت الشركة المنتجة إعلانه التشويقي الأول، والمقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

ويشارك سليم مغامراته عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة وآيتن عامر ونجلاء بدر وانتصار ومحمد ثروت وبدرية طلبة وإيمان السيد وأحمد فتحي وفيدرا وفراس سعيد ومراد مكرم وأحمد طلعت ولطيفة فهمي ومجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، وفقا لبيان.

«البيت ده فيه نظام»، على عكس هذه الجملة، التي يبدو أنها قيلت على لسان الأم، نرى هذا النظام وهو ينهار ويقلب حياة سليم رأسا على عقب، فمع بداية يوم جديد في حياته، نرى سليم وهو يلقي التحية على أحد ما مختبئ في دولاب ملابسه يُدعى جعفر، لنجد بعدها سليم متوغلا في عوالم غريبة ومتعددة، فنراه وسط أفراد عصابة يتراشقون بالأسلحة النارية، ونراه مرة أخرى وسط مجموعة من العوالم، كما نراه وهو يفتح باب غرفته على أرض زراعية، ونجده وهو متفاجئ بأسرته وقد تحولوا إلى أبطال خارقين، فإلى أي عالم ينتمي سليم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

تدور أحداث فيلم «ساعة إجابة» حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة «ورق عنب» لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء ومحمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة «Lagoonie Film Production»، وشاركت في الإنتاج شركة «Rise Studios».

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